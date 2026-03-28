Adeus mofo: a mistura caseira definitiva para limpar paredes e armários sem esforço

Solução simples com ingredientes acessíveis ajuda a remover manchas e odores sem precisar de produtos agressivos

Gabriel Yuri Souto - 28 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

O mofo nas paredes e armários é um problema comum, principalmente em ambientes úmidos. Além de comprometer a aparência, ele também causa mau cheiro e pode afetar a saúde.

No entanto, uma técnica caseira tem chamado atenção por oferecer uma solução rápida e prática. De acordo com Bruna Karine, do canal @brunakarine, é possível eliminar manchas de bolor usando apenas ingredientes simples, sem recorrer a produtos químicos agressivos.

Mistura caseira para eliminar o mofo

O método utiliza uma combinação de três itens fáceis de encontrar:

Vinagre de álcool

Detergente

Bicarbonato de sódio

Essa mistura atua diretamente nas manchas e ajuda a remover o mofo de forma eficiente. Além disso, o vinagre possui ação antifúngica, enquanto o bicarbonato auxilia na limpeza e o detergente facilita a remoção da sujeira.

Assim, a solução se torna uma alternativa econômica e prática para o dia a dia.

Como aplicar corretamente

O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos:

Misture os ingredientes até formar uma solução homogênea

Aplique diretamente na área afetada com uma esponja

Esfregue suavemente a superfície

Em seguida, utilize um pano limpo para secar e finalizar

Dessa forma, a limpeza acontece sem esforço excessivo e com bom resultado.

Por que evitar produtos agressivos

Muitas pessoas utilizam água sanitária para remover mofo. No entanto, esse tipo de produto pode danificar superfícies e liberar odores fortes.

Além disso, o uso frequente pode não resolver o problema de forma definitiva. Por isso, alternativas mais suaves, como a mistura caseira, têm ganhado espaço.

Benefícios do método

A técnica se destaca por diferentes vantagens:

Não exige esforço físico intenso

Utiliza ingredientes acessíveis

Ajuda a eliminar odores

Contribui para a conservação do ambiente

Assim, além de limpar, o método melhora a estética e o conforto do espaço.

Dica para evitar o retorno do mofo

Após a limpeza, é importante manter o ambiente ventilado e reduzir a umidade. Além disso, realizar limpezas periódicas ajuda a evitar o reaparecimento das manchas.

Dessa forma, o local permanece limpo e livre de odores por mais tempo.

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