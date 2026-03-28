Advogado explica: empresas não podem criar vagas exclusivas na calçada e impedir que motoristas estacionem

Privar vagas apenas para clientes pode até parecer válido, mas a lei não permite transformar espaço público em vaga exclusiva

Gustavo de Souza - 28 de março de 2026

Empresas não podem proibir motoristas de estacionar em vagas exclusivas para clientes (Foto: Reprodução)

É comum que motoristas sejam avisados por funcionários ou seguranças de que a vaga em frente a um comércio seria exclusiva para clientes. Em muitos casos, o local ainda aparece bloqueado com cones, correntes ou cavaletes. Mas esse tipo de prática não encontra respaldo legal quando se trata de área pública.

Segundo o entendimento jurídico aplicado ao tema, a rua e a calçada não podem ser transformadas em estacionamento exclusivo por iniciativa do estabelecimento. O fato de existir meio-fio rebaixado, por si só, não dá ao comércio o direito de impedir que outros condutores parem no local.

Rebaixo não cria vaga particular

A lei proíbe estacionar diante de guia rebaixada destinada à entrada e saída de veículos. No entanto, essa proteção existe para garantir acesso real a garagem ou estacionamento interno, e não para assegurar privilégio ao comércio na frente do imóvel.

Na prática, isso significa que o rebaixamento do meio-fio não transforma a área em propriedade particular. Se não houver entrada ativa para veículos em área interna privativa, o espaço continua sujeito às regras públicas de circulação e estacionamento.

Rua e calçada seguem públicas

Também não é permitido criar vagas oblíquas ou improvisadas no recuo da calçada como se fossem exclusivas para clientes. Mesmo com alteração na fachada, a área voltada para a via continua submetida ao uso público e à regulamentação do poder público.

Vagas específicas em vias públicas, como para idosos, pessoas com deficiência, carga e descarga ou parada rápida, dependem de autorização e sinalização oficial. Ou seja, o empresário não pode decidir sozinho que determinado trecho da rua será privativo.

Bloqueio com objetos é irregular

O uso de cones, correntes, cavaletes ou caixotes para “guardar” vaga também pode configurar irregularidade, por impedir a livre circulação sem autorização.

A exceção existe quando a guia rebaixada corresponde, de fato, a uma entrada e saída regular de veículos. Fora disso, a empresa não pode se apropriar da frente do imóvel para afastar motoristas.

Confira a fala do advogado Francisco Fernandes sobre o tema:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Francisco Fernandes | Advogado (@franciscofernandes_adv)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!