Permitir frustração na infância é o que forma crianças mais independentes e seguras para o mundo, segundo psicólogos

Permitir pequenas frustrações, com apoio e limites, pode favorecer autonomia e segurança emocional

Gabriel Dias - 28 de março de 2026

Criança andando sozinha (Foto: Reprodução)

A ideia de que crianças mais independentes são resultado de uma criação rígida vem sendo cada vez mais questionada pela psicologia do desenvolvimento.

Hoje, especialistas apontam que a autonomia infantil está mais associada a um equilíbrio entre orientação dos pais e espaço para que a criança enfrente desafios compatíveis com a idade, e aprenda a lidar com frustração.

Nesse contexto, permitir que os filhos lidem com pequenas frustrações do cotidiano pode ter um papel importante, desde que isso aconteça com apoio emocional e limites claros.

O papel das pequenas frustrações

Situações simples, como tentar realizar uma tarefa sozinho ou lidar com um “não”, fazem parte do processo de aprendizagem. Segundo estudos na área, experiências desse tipo podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades como persistência, resolução de problemas e tolerância à frustração.

Quando os adultos resolvem tudo imediatamente, a criança pode ter menos oportunidades de exercitar essas competências. Por outro lado, a exposição gradual a desafios, com suporte adequado, tende a favorecer a construção da autonomia.

Limites saudáveis fazem diferença

A psicologia diferencia estilos parentais mais rígidos, baseados no controle, de abordagens que combinam afeto e estrutura. Enquanto o autoritarismo costuma estar associado à maior insegurança e dependência emocional, práticas mais equilibradas tendem a favorecer o desenvolvimento social e emocional.

Isso não significa ausência de regras, mas sim a presença de limites consistentes, aliados à escuta e ao respeito pelas necessidades da criança.

Incentivar a independência não significa deixar a criança sozinha diante das dificuldades. Pelo contrário, envolve oferecer suporte emocional enquanto ela tenta resolver problemas por conta própria.

Essa combinação ajuda a desenvolver a chamada autoeficácia, ou seja, a confiança na própria capacidade de lidar com desafios.

Os riscos da superproteção

Por outro lado, a superproteção pode limitar esse processo. Estudos indicam que crianças que têm pouca oportunidade de enfrentar desafios tendem a apresentar mais dificuldade para lidar com frustrações e maior insegurança em situações novas.

A ausência de experiências práticas pode impactar a forma como o jovem reage a pressões sociais, especialmente na adolescência.

Pesquisas na área mostram que práticas parentais que equilibram apoio, limites e incentivo à autonomia estão associadas a melhores resultados emocionais e comportamentais ao longo do desenvolvimento.

No entanto, especialistas reforçam que não existe uma fórmula única. Cada criança responde de maneira diferente, e o contexto familiar, social e cultural também influencia esse processo.

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