Se sua cor favorita é o amarelo, aqui estão 5 coisas que a psicologia diz sobre você

Muito além de uma escolha estética, a preferência pelo amarelo pode revelar traços marcantes de comportamento e forma de enxergar a vida

Layne Brito - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Unsplash)

Escolher uma cor favorita parece algo simples, quase automático. Mas, para a psicologia das cores, essa preferência pode dizer mais sobre a personalidade do que muita gente imagina.

Entre tons mais sóbrios ou discretos, o amarelo costuma se destacar por carregar uma energia difícil de ignorar.

Vibrante, intenso e cheio de presença, ele geralmente chama a atenção de pessoas que também deixam sua marca por onde passam.

Quem se identifica com essa cor costuma transmitir leveza, espontaneidade e entusiasmo.

O amarelo está ligado à luz, ao movimento e à criatividade, o que ajuda a explicar por que ele costuma agradar perfis mais comunicativos e cheios de ideias.

Confira 5 características associadas a quem tem o amarelo como cor favorita:

1. Otimismo em alta

Pessoas que preferem o amarelo tendem a enxergar possibilidades com mais facilidade e manter uma postura positiva diante dos desafios.

2. Criatividade e mente ativa

A cor está ligada à imaginação e ao pensamento aberto, indicando perfis que gostam de inovar e buscar novas ideias.

3. Facilidade para se comunicar

Quem gosta de amarelo costuma valorizar conversas, trocas e ambientes mais dinâmicos, com forte presença social.

4. Energia e inquietação

A preferência pela cor pode refletir pessoas que não gostam de rotina e estão sempre em busca de movimento e novas experiências.

5. Busca por liberdade e autenticidade

O amarelo também se relaciona com perfis que valorizam independência, expressão pessoal e viver de forma mais leve e verdadeira.

Apesar dessas associações, é importante lembrar que a psicologia das cores não define a personalidade de forma absoluta.

Ainda assim, ela ajuda a entender por que certas escolhas simples, como uma cor favorita, podem refletir aspectos interessantes do comportamento.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!