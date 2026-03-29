A cidade debaixo da terra onde vivem 2.500 pessoas para fugir do calor de 45°C

Para escapar do calor extremo, moradores vivem em estruturas escavadas e criam um dos estilos de vida mais curiosos do mundo

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Geolugar)

Em um dos cenários mais inóspitos do planeta, onde o calor pode ultrapassar facilmente os 45 °C, moradores encontraram uma solução incomum — e surpreendentemente eficiente — para sobreviver às temperaturas extremas.

Longe do padrão das cidades tradicionais, esse destino chama atenção por esconder sua vida cotidiana quase completamente fora da superfície. Ruas silenciosas e paisagens áridas contrastam com um estilo de vida adaptado às condições extremas do ambiente.

É em Coober Pedy, no interior da Austrália, que essa realidade ganha forma. Conhecida como a “cidade subterrânea”, a localidade abriga cerca de 2.500 habitantes que vivem, em grande parte, em construções escavadas diretamente na rocha.

Vida subterrânea como solução para o calor

A escolha por viver debaixo da terra não é estética — é necessidade. As estruturas subterrâneas mantêm temperaturas mais estáveis e agradáveis, protegendo os moradores do calor intenso que domina a região durante boa parte do ano.

Casas, hotéis, restaurantes e até igrejas foram construídos abaixo do nível do solo, formando uma espécie de cidade invisível vista de fora.

Um estilo de vida único no mundo

Apesar das condições extremas, Coober Pedy oferece infraestrutura completa para seus moradores. Escolas, comércio e serviços funcionam normalmente, ainda que adaptados à realidade local.

A cidade também é conhecida pela mineração de opala, pedra preciosa que impulsionou o desenvolvimento da região e atraiu moradores de diferentes partes do mundo.

Além de abrigar seus habitantes, o local se tornou uma curiosidade global. Turistas visitam Coober Pedy para conhecer de perto esse modo de vida incomum e explorar as construções subterrâneas.

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