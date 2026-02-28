Não é um deserto: o lugar mais seco do planeta quase não vê chuva há séculos
Longe das dunas e do calor, o ponto mais seco do planeta fica em um continente congelado
Quando pensamos em qual é o local mais seco do planeta, automaticamente pensamos em grandes desertos de areia sob um sol escaldante.
Mas o local que detém esse título vai pelo caminho contrário e não parece em nada com as paisagens típicas do Saara ou do Atacama.
Quem pensava que o detentor desse título fosse um deserto ficou “frio” com a resposta correta: o local mais seco do planeta está localizado na Antártida, nos chamados Vales Secos de McMurdo.
Apesar de ser um continente coberto por gelo, a região citada não registra praticamente nenhuma chuva. Em algumas áreas, o fenômeno não é registrado há milhões de anos.
A aridez extrema é resultado de uma combinação de fatores específicos: ventos frios e densos, extremamente fortes, que evaporam qualquer umidade, e temperaturas extremamente baixas, que impedem a formação de nuvens e precipitação.
Curiosamente, o ambiente tem clima tão hostil que serve de modelo para estudos sobre a possibilidade de vida em Marte. Cientistas investigam a região para entender como microrganismos conseguem viver em condições tão extremas.
Apesar de estar em um continente gelado, os Vales Secos de McMurdo mostram que o conceito de “lugar seco” vai muito além da imagem tradicional de dunas e calor intenso.
