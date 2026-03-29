Até quando pode usar o RG antigo? Veja o prazo para conseguir a nova identidade

Novo modelo de identidade substitui o RG antigo e define prazo final para uso do documento atual em todo o país

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O tradicional RG já tem data para deixar de valer em todo o Brasil. Com a implementação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o governo federal iniciou a substituição do documento, que passa a ter um modelo único e mais seguro.

A mudança busca reduzir fraudes e unificar a identificação dos brasileiros, utilizando o CPF como número principal em todo o território nacional.

RG antigo tem prazo de validade definido

De acordo com o decreto nº 10.977/2022, o RG atual poderá ser utilizado até o ano de 2032. Após esse prazo, apenas a nova CIN, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte serão aceitos como documentos de identificação.

Isso significa que, embora não haja urgência imediata, a troca será obrigatória ao longo dos próximos anos.

Nova identidade traz mais segurança e integração

A nova Carteira de Identidade Nacional apresenta mudanças importantes. Diferentemente do modelo antigo, o documento agora possui prazo de validade, que varia conforme a idade do cidadão.

Para pessoas de até 12 anos incompletos, a validade é de cinco anos. Já entre 12 e 60 anos incompletos, o prazo é de dez anos. Acima dessa faixa etária, o documento não precisa ser renovado.

Além disso, a CIN conta com QR Code para validação rápida e uma zona de leitura internacional (MRZ), que permite seu uso em viagens para países que mantêm acordos com o Brasil.

Outro diferencial é a possibilidade de incluir diversos registros no mesmo documento, como número do SUS, título de eleitor, carteira de trabalho e outros dados oficiais.

A emissão pode ser feita nos institutos de identificação estaduais, mediante agendamento. O cidadão deve apresentar certidão de nascimento ou casamento, CPF regularizado e comprovante de residência.

Com a nova identidade, o governo aposta em mais praticidade, segurança e integração entre serviços públicos, reduzindo a necessidade de múltiplos documentos no dia a dia.

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