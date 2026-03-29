Conhecida como a capital do calçado feminino, a cidade produz 120 mil pares por dia e surpreende pela qualidade de vida, invejada por muitos brasileiros

Cidade do interior paulista une indústria forte, produção de até 120 mil pares de sapato por dia e qualidade de vida acima da média

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/WSDRONE)

Quem chega a esse destino no interior paulista logo percebe que há algo diferente no ar.

Entre ruas arborizadas, casarões históricos e um ritmo de vida mais leve, o município combina desenvolvimento econômico com uma tranquilidade cada vez mais rara nas grandes cidades.

É em Jaú, a cerca de 296 km da capital São Paulo, que esse cenário ganha forma.

Conhecida como a Capital do Calçado Feminino, a cidade se consolidou como um dos principais polos industriais do país, sem abrir mão da qualidade de vida típica do interior.

Indústria forte e tradição centenária

A economia local gira em torno da indústria calçadista, responsável por empregar milhares de pessoas e movimentar a cidade diariamente.

Ao todo, cerca de 200 empresas atuam no segmento, com uma produção que pode chegar a 120 mil pares de sapatos por dia.

Essa vocação começou ainda no início do século XX, com pequenas oficinas familiares que, ao longo das décadas, se transformaram em um setor consolidado e competitivo.

Hoje, o Território do Calçado reúne dezenas de lojas e atrai compradores de todo o país, fortalecendo o comércio local.

Qualidade de vida chama atenção

Com pouco mais de 133 mil habitantes, segundo o IBGE, Jaú se destaca também pelos indicadores sociais. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é considerado alto, e o custo de vida mais acessível, em comparação com grandes centros, se torna um atrativo para novos moradores.

O cotidiano na cidade é marcado por trânsito leve, boa cobertura de serviços e ruas bem cuidadas, criando um ambiente favorável para quem busca mais qualidade de vida.

Saúde e infraestrutura como diferenciais

Um dos maiores destaques está na área da saúde. O Hospital Amaral Carvalho é referência nacional em oncologia e realiza um dos maiores volumes de transplantes de medula óssea da América Latina, atendendo pacientes de centenas de municípios.

Ter uma estrutura desse porte em uma cidade do interior reforça o potencial de Jaú como um lugar não apenas para trabalhar, mas também para viver com segurança e suporte adequado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!