Cidade da Árvore vira referência em qualidade de vida e bem-estar no Brasil

Município do noroeste paranaense atinge quase 100% em saneamento e se destaca nacionalmente

Gabriel Dias - 22 de março de 2026

Maringá (PR) chama atenção por oferecer qualidade de vida (Foto: Reprodução/Guilhemro)

A 426 quilômetros de Curitiba, no noroeste do estado, um município se consolidou como referência em saneamento, educação e gestão pública. O desempenho recente chama a atenção e coloca a cidade entre as líderes nacionais.

Trata-se de Maringá. No Ranking do Saneamento 2024, do Instituto Trata Brasil, o município atingiu 99,9% de atendimento de água e esgoto e 100% do esgoto coletado tratado.

No Índice dos Desafios da Gestão Municipal (IDGM), da Macroplan, liderou quatro das últimas cinco edições entre as 100 maiores cidades brasileiras.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,808, enquanto a taxa de escolarização entre crianças e adolescentes de 6 a 14 anos chega a 98,4%.

Os números refletem um planejamento iniciado ainda nos anos 1940, quando o engenheiro Jorge de Macedo Vieira desenhou o traçado urbano inspirado no conceito de cidade-jardim do britânico Ebenezer Howard.

A proposta priorizou avenidas largas, áreas verdes e a preservação de matas nativas dentro do perímetro urbano. Atualmente, são cerca de 400 mil árvores espalhadas por ruas e canteiros, além de 14 parques e mais de 90 praças. Em 2022, recebeu o selo internacional Tree City of the World.

Entre os símbolos locais estão a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, com 124 metros de altura, e o Parque do Ingá, área verde preservada no centro urbano.

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