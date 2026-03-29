Fim de uma era: após 20 anos, atração tradicional do Beto Carrero terá sua última apresentação

Uma despedida que mexeu com a memória de milhares de visitantes

Daniella Bruno - 29 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de Tela/ YouTube/ NDTV RECORD

Ao longo dos anos, parques temáticos se tornam mais do que simples destinos de lazer — eles passam a fazer parte da memória afetiva de gerações. A cada visita, experiências marcantes se transformam em lembranças que atravessam o tempo.

Por isso, quando uma atração clássica chega ao fim, o impacto vai muito além do entretenimento. Foi exatamente isso que aconteceu com o encerramento de um dos espetáculos mais icônicos do Beto Carrero World, surpreendendo o público e gerando forte repercussão.

Essa notícia mexeu com a nostalgia de muita gente. A atração a que se refere é o icônico show Excalibur, que encerrou suas atividades no Beto Carrero World após quase 25 anos de apresentações diárias.

Como funcionava essa experiência marcante

O show Excalibur era uma das atrações mais tradicionais e longevas do parque, localizado na área da Vila Germânica. O espetáculo apresentava um duelo medieval épico, com cavalaria, lutas de espadas e até um banquete durante a apresentação.

Além disso, a experiência envolvia diretamente o público. Os espectadores eram divididos em cores — como azul, vermelho e amarelo — e torciam por seus respectivos cavaleiros dentro de uma arena de areia. Dessa forma, o show criava uma atmosfera imersiva e participativa.

A narrativa girava em torno da disputa pela lendária espada do Rei Arthur, trazendo emoção, interação e uma forte conexão com o público. Por esse motivo, a atração se consolidou como um dos símbolos do parque ao longo das décadas.

Por que o show chegou ao fim

O encerramento do Excalibur faz parte de um plano estratégico de modernização e internacionalização do Beto Carrero World. Nos últimos anos, o parque tem investido em parcerias globais e novas experiências voltadas para grandes marcas.

Entre os exemplos, estão atrações como Nerf Mania, Hot Wheels e Madagascar, que representam uma mudança clara no posicionamento do parque. Ou seja, a proposta agora é oferecer experiências mais conectadas com tendências internacionais e tecnologias mais avançadas.

Além disso, a área da Vila Germânica, onde o show acontecia, é considerada um espaço estratégico. Dessa forma, o local pode ser reaproveitado para novos projetos e fluxos de visitantes.

Outro fator relevante envolve os custos de manutenção. Manter uma estrutura com cavalos, atores e toda a logística do espetáculo exige um investimento alto e constante, o que também contribuiu para a decisão.

O que vem por aí no parque

Com o fim do Excalibur, o parque abre espaço para uma nova fase. Projetos como a área “No Limits” prometem trazer montanhas-russas de última geração e experiências mais intensas.

Além disso, a expansão da Nerf Mania — considerada a primeira área temática da marca no mundo — reforça o foco em atrações modernas e interativas.

Nesse sentido, o parque também deve investir cada vez mais em propriedades intelectuais (IP), substituindo atrações autorais por experiências baseadas em marcas conhecidas do cinema e do entretenimento.

Ou seja, o “Beto Carrero raiz”, marcado por temáticas como o medieval e o universo dos cavalos, começa a dar lugar a um parque mais tecnológico, global e alinhado às tendências internacionais.

O fim do Excalibur representa mais do que o encerramento de um espetáculo — simboliza uma transição importante na identidade do parque.

Enquanto muitos visitantes relembram com carinho a experiência clássica, o Beto Carrero World segue avançando em direção a um futuro mais moderno e competitivo no cenário global do entretenimento.

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