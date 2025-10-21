Conheça o parque brasileiro que superou a Disney e foi eleito o segundo melhor do mundo

Beto Carrero World conquista reconhecimento internacional e se consolida como destino turístico de destaque

Magno Oliver - 21 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

O Beto Carrero World, localizado em Penha (SC), conquistou um marco histórico ao ser eleito o segundo melhor parque temático do mundo no Travellers’ Choice Awards 2025, premiação promovida pelo site internacional Tripadvisor.

O parque ficou atrás apenas do Ferrari World Yas Island, em Abu Dhabi, superando gigantes como o Hollywood Studios e o Epcot, ambos da Disney.

A classificação foi definida a partir das avaliações e opiniões de visitantes de todo o mundo, que levaram em conta critérios como atendimento, qualidade das atrações, estrutura e experiência geral.

Com mais de 100 atrações distribuídas por áreas temáticas voltadas a todas as idades, o Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e um dos destinos mais visitados de Santa Catarina.

Em nota, a administração agradeceu ao público pelo reconhecimento e destacou o esforço das equipes em oferecer uma experiência completa e inesquecível.

O complexo ocupa 14 milhões de metros quadrados, sendo 23% de área construída, com brinquedos radicais, espetáculos, áreas temáticas e cinema 3D.

Inovação e parcerias globais

Entre as novidades recentes está a primeira área temática Nerf do mundo, criada em parceria com a Hasbro Inc., fabricante dos icônicos lançadores de brinquedo.

O investimento foi de cerca de R$ 100 milhões e reforça o posicionamento do parque como referência em entretenimento e inovação.

Fundado em 28 de dezembro de 1991 por João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero World nasceu do sonho de levar magia e diversão às famílias brasileiras.

Murad faleceu em 2008, vítima de uma endocardite, mas deixou um legado que transformou o turismo nacional.

Localização estratégica

O parque está instalado ao lado do Kartódromo Internacional Beto Carrero e do Instituto Beto Carrero, com ampla área reservada para futuras expansões.

Situado no município de Penha, fica a 35 km de Balneário Camboriú, 60 km de Blumenau, 66 km de Joinville e próximo ao Aeroporto de Navegantes, com fácil acesso pela BR-101.