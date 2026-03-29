O melhor exercício para se livrar da flacidez nos braços, segundo personal trainers

Resultado visível depende de mais do que só treino

Daniella Bruno - 29 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Manter uma rotina saudável nem sempre é uma tarefa simples. Entre compromissos, cansaço e a correria do dia a dia, muitas pessoas acabam deixando de lado cuidados importantes com o próprio corpo.

Ainda assim, cresce cada vez mais a busca por bem-estar, qualidade de vida e uma relação mais equilibrada com a saúde.

Além disso, com o aumento do acesso à informação, também aumentam as dúvidas sobre o que realmente funciona quando o assunto é resultado físico. Treinos, dietas e diferentes métodos surgem o tempo todo, mas nem todos entregam o que prometem.

Por isso, entender quais estratégias são realmente eficazes se torna essencial.

Nesse contexto, algumas regiões do corpo acabam recebendo mais atenção, principalmente por questões estéticas. A combinação de exercícios direcionados com alimentação adequada e constância é a estratégia que realmente entrega resultados visíveis.

Como funciona essa transformação na prática

A combinação de exercícios direcionados com alimentação adequada e constância é a estratégia que realmente entrega resultados visíveis. Ou seja, não basta treinar de forma aleatória — é necessário ter foco, disciplina e consistência ao longo do tempo.

A região do tríceps braquial é uma das principais responsáveis pela aparência dos braços. Por isso, trabalhar essa área de forma eficiente se torna essencial para reduzir a flacidez.

Nesse sentido, os exercícios mais indicados são aqueles que isolam ou enfatizam o trabalho do tríceps contra uma resistência progressiva. Dessa forma, o músculo é estimulado de maneira contínua, favorecendo o fortalecimento e a tonificação.

Por que o treino de tríceps é essencial

O tríceps ocupa grande parte da parte posterior do braço. Portanto, quando essa musculatura não é trabalhada, a tendência é que a flacidez se torne mais evidente.

Além disso, exercícios específicos ajudam a aumentar a massa muscular e reduzir o aspecto “mole” da região. Entre os mais recomendados por personal trainers estão movimentos como mergulho em banco, tríceps testa e extensões com halteres ou elástico.

Dessa forma, ao fortalecer o músculo, o braço ganha mais firmeza e definição. Consequentemente, os resultados começam a aparecer com o tempo.

O papel da constância e da alimentação

No entanto, apenas o treino não é suficiente. A alimentação adequada também desempenha um papel fundamental nesse processo. Consumir proteínas de qualidade, manter uma boa hidratação e evitar excessos contribui diretamente para os resultados.

Além disso, a constância é o fator mais importante. Ou seja, não adianta treinar intensamente por poucos dias e depois parar. É a regularidade que garante evolução e mudanças visíveis no corpo.

Combinar exercícios com bons hábitos cria um ciclo positivo, potencializando os efeitos e acelerando os resultados ao longo do tempo.

Portanto, se o objetivo é reduzir a flacidez nos braços, o caminho mais eficaz envolve treino direcionado, alimentação equilibrada e consistência.

Assim, ao adotar uma rotina disciplinada e estratégica, é possível conquistar braços mais firmes e definidos de forma saudável e duradoura.

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