Conheça a caminhada japonesa de 30 minutos que pode trazer mais benefícios que 10 mil passos no dia a dia

Técnica baseada na alternância de ritmo ganha destaque por melhorar resistência, pressão arterial e condicionamento físico em menos tempo

Gabriel Yuri Souto - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

A chamada caminhada japonesa de 30 minutos tem ganhado destaque como alternativa mais eficiente à tradicional meta dos 10 mil passos diários. Além disso, a prática propõe uma mudança simples, mas estratégica: focar na qualidade do movimento, e não apenas na quantidade.

De acordo com conteúdo produzido por Ana Ferreira, o método consiste em alternar períodos de caminhada rápida com momentos de ritmo mais leve. Dessa forma, cria-se um ciclo que potencializa os benefícios para a saúde.

Como funciona e por que é mais eficiente

A técnica segue um padrão simples: três minutos de caminhada rápida, seguidos por três minutos em ritmo mais lento. Em seguida, o ciclo se repete até completar cerca de 30 minutos.

O método foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Shinshu, no Japão, e, por isso, ganhou destaque nos últimos anos. Além disso, a alternância de ritmo cria picos de esforço e momentos de recuperação, funcionando de forma semelhante a um treino intervalado de baixo impacto.

Consequentemente, esse padrão estimula o sistema cardiovascular, melhora a resistência física e contribui para o fortalecimento muscular. Além disso, estudos indicam que a prática pode trazer resultados mais expressivos na redução da pressão arterial e no controle do peso, quando comparada a caminhadas contínuas.

Benefícios percebidos no dia a dia

Quem adota a caminhada japonesa pode perceber melhorias progressivas na rotina. Por exemplo, entre os principais efeitos estão:

Melhora do condicionamento físico

Redução da pressão arterial

Mais disposição e energia

Melhor qualidade do sono

Menor impacto nas articulações

Além disso, a prática favorece o fortalecimento muscular e facilita tarefas simples, como subir escadas ou caminhar por longos períodos. Assim, aumenta a sensação de bem-estar ao longo do dia.

Como aplicar e manter a rotina

A caminhada japonesa pode ser adaptada facilmente. Primeiro, recomenda-se iniciar com um aquecimento leve. Em seguida, devem ser feitos os ciclos de alternância entre ritmo rápido e lento. Por fim, finalize com desaceleração e alongamentos.

Para iniciantes, é possível reduzir o tempo dos intervalos e evoluir gradualmente. Além disso, quem não tem 30 minutos disponíveis pode dividir a atividade em dois períodos de 15 minutos ao longo do dia.

Para manter a regularidade, a recomendação é praticar pelo menos quatro vezes por semana. Além disso, associar o exercício a momentos prazerosos, como ouvir música ou podcasts, ajuda a criar consistência.

Segundo Ana Ferreira, pequenas adaptações tornam a prática mais sustentável e, assim, aumentam as chances de manter o hábito no longo prazo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!