Onde assistir Porto Vitória x Atlético-GO neste domingo (29) pela Copa Centro-Oeste

Vitória e Atlético-GO se enfrentam no Kleber Andrade, em Cariacica, pela 2ª rodada da Copa Centro-Oeste, com transmissão confirmada

Gustavo de Souza - 29 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Porto Vitória e Atlético-GO voltam a campo neste domingo (29) pela 2ª rodada da Copa Centro-Oeste, braço regional da nova Copa Verde. A partida será disputada às 17h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, e coloca frente a frente duas equipes que tentam ganhar força logo no início da competição.

O Dragão teve uma boa estreia no campeonato, batendo o Anápolis por um a zero em Goiânia. Por outro lado, Em sua primeira aparição, Porto Vitória amargou uma derrota em casa, também por um a zero, ao Gama, do Distrito Federal.

O confronto chega num contexto de reformulação no campeonato. A Copa Verde, que chega a sua 13ª edição, agora é formada por outras duas competições: a Copa Norte e a recém-criada Copa Centro-Oeste, reunindo, ao todo, 24 clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo.

Os campeões desses dois torneios ganharão seus respectivos troféus e vaga na Copa do Brasil do ano que vem, além de protagonizarem a final da Copa Verde — último jogo da liga.

Onde assistir

Data: Domingo, 29 de março de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Onde assistir: Sportynet+ (pay-per-view)