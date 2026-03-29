Receita fácil, cremosa e perfeita para o almoço no final de semana

Um prato simples que surpreende no sabor

Daniella Bruno - 29 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quando bate a vontade de preparar algo especial sem complicação, receitas práticas e saborosas ganham destaque na cozinha. Afinal, nem sempre temos tempo ou disposição para pratos muito elaborados, mas isso não significa abrir mão de uma comida bem feita e cheia de sabor.

Nesse sentido, pratos cremosos se tornam uma excelente escolha, já que combinam textura, praticidade e aquele toque caseiro que agrada todo mundo. Além disso, são ideais para reunir a família no almoço de fim de semana ou até mesmo para sair da rotina durante a semana.

E é exatamente isso que essa receita entrega: um preparo simples, com ingredientes acessíveis e um resultado extremamente saboroso, capaz de surpreender mesmo sem exigir muita experiência na cozinha.

Ingredientes:

1 colher (chá) de manteiga;

1 colher (sopa) de azeite;

½ cebola grande;

500g de peito de frango em cubos;

3 batatas grandes cozidas;

1 caixinha de creme de leite (ou ½ lata + 100 ml de leite);

2 colheres (sopa) de parmesão ralado;

Sal a gosto.

Tempero do Frango:

1 colher (chá) de sal;

1 colher (chá) de mostarda;

1 colher (chá) de alho picado ou triturado;

1 colher (sopa) de vinagre de álcool;

1 colher (chá) de azeite.

Modo de preparo

Você começa temperando o frango: adicione sal, pimenta-do-reino, azeite, vinagre, mostarda e alho. Em seguida, misture bem e deixe reservado para absorver os sabores.

Enquanto isso, cozinhe a batata no vapor para que ela fique bem sequinha. Esse detalhe faz toda a diferença na textura do creme.

Logo depois, aqueça a frigideira com manteiga e comece a refogar o frango. Mexa constantemente até ele ficar bem douradinho e suculento.

Montagem e finalização

Agora, prepare o creme: coloque as batatas cozidas, o leite, o creme de leite, o parmesão ralado, o sal e um fio de azeite no liquidificador. Em seguida, bata tudo até obter um creme liso e homogêneo.

Na mesma frigideira em que você preparou o frango, despeje a mistura por cima. Dessa forma, você aproveita todo o sabor que ficou no fundo da panela.

Logo após, adicione fatias de mussarela e tampe a frigideira para que o queijo derreta completamente.

Por fim, finalize com salsinha por cima. Está pronto — agora é só se deliciar

Essa é uma receita fácil, cremosa e perfeita para o almoço no final de semana. Além de prática, ela entrega muito sabor e agrada qualquer pessoa. Portanto, vale a pena testar e incluir no seu cardápio.

Confira a receita no vídeo abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Andréa Nakamura (@dikadanaka)

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