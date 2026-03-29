Receita fácil, cremosa e perfeita para o almoço no final de semana
Um prato simples que surpreende no sabor
Quando bate a vontade de preparar algo especial sem complicação, receitas práticas e saborosas ganham destaque na cozinha. Afinal, nem sempre temos tempo ou disposição para pratos muito elaborados, mas isso não significa abrir mão de uma comida bem feita e cheia de sabor.
Nesse sentido, pratos cremosos se tornam uma excelente escolha, já que combinam textura, praticidade e aquele toque caseiro que agrada todo mundo. Além disso, são ideais para reunir a família no almoço de fim de semana ou até mesmo para sair da rotina durante a semana.
E é exatamente isso que essa receita entrega: um preparo simples, com ingredientes acessíveis e um resultado extremamente saboroso, capaz de surpreender mesmo sem exigir muita experiência na cozinha.
Ingredientes:
1 colher (chá) de manteiga;
1 colher (sopa) de azeite;
½ cebola grande;
500g de peito de frango em cubos;
3 batatas grandes cozidas;
1 caixinha de creme de leite (ou ½ lata + 100 ml de leite);
2 colheres (sopa) de parmesão ralado;
Sal a gosto.
Tempero do Frango:
1 colher (chá) de sal;
1 colher (chá) de mostarda;
1 colher (chá) de alho picado ou triturado;
1 colher (sopa) de vinagre de álcool;
1 colher (chá) de azeite.
Modo de preparo
Você começa temperando o frango: adicione sal, pimenta-do-reino, azeite, vinagre, mostarda e alho. Em seguida, misture bem e deixe reservado para absorver os sabores.
Enquanto isso, cozinhe a batata no vapor para que ela fique bem sequinha. Esse detalhe faz toda a diferença na textura do creme.
Logo depois, aqueça a frigideira com manteiga e comece a refogar o frango. Mexa constantemente até ele ficar bem douradinho e suculento.
Montagem e finalização
Agora, prepare o creme: coloque as batatas cozidas, o leite, o creme de leite, o parmesão ralado, o sal e um fio de azeite no liquidificador. Em seguida, bata tudo até obter um creme liso e homogêneo.
Na mesma frigideira em que você preparou o frango, despeje a mistura por cima. Dessa forma, você aproveita todo o sabor que ficou no fundo da panela.
Logo após, adicione fatias de mussarela e tampe a frigideira para que o queijo derreta completamente.
Por fim, finalize com salsinha por cima. Está pronto — agora é só se deliciar
Essa é uma receita fácil, cremosa e perfeita para o almoço no final de semana. Além de prática, ela entrega muito sabor e agrada qualquer pessoa. Portanto, vale a pena testar e incluir no seu cardápio.
Confira a receita no vídeo abaixo!
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