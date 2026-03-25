Receitinha de rolinho de frango: é fácil, diferente e todo mundo ama

Uma receita simples que parece saída de um programa de culinária

Daniella Bruno - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Receita deliciosa e não muito difícil, perfeita para fazer quando bater aquela vontade de comer algo especial e saboroso, digno de programas culinários. Além disso, ela combina praticidade com um resultado surpreendente, ideal tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

Ingredientes

2 peitos de frango

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de requeijão (para cada filé)

50g de mussarela

Salsinha a gosto

Tomate fatiado

Para o molho:

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa de mostarda

Para finalizar:

Mussarela a gosto

Você vai precisar de dois peitos de frango, que devem ser cortados ao meio, formando filés. Em seguida, você vai bater levemente a faca sobre eles para amaciar e fazer pequenos cortes na superfície, permitindo que os temperos futuros sejam melhor absorvidos.

Depois disso, adicione sal a gosto por cima e pimenta-do-reino também a gosto. Na sequência, coloque uma colher de sopa de requeijão sobre cada filé e espalhe bem. Logo após, adicione 50 gramas de mussarela e vá distribuindo sobre os filés.

Acrescente mais um pouco de sal, se desejar, e finalize com salsinha a gosto.

Montagem e preparo dos rolinhos

Agora, fatie o tomate e coloque um pedaço sobre cada filé. Em seguida, enrole muito bem cada pedaço, formando rolinhos firmes. Depois que todos estiverem prontos, coloque-os em uma travessa de vidro.

Enquanto isso, prepare o molho: em um potinho, misture duas colheres de sopa de maionese com uma colher de sopa de mostarda. Misture muito bem até obter uma textura homogênea. Em seguida, com um pincel de cozinha, vá pincelando essa mistura por cima dos rolinhos.

Finalização e sabor irresistível

Leve ao forno preaquecido a 180 graus por 25 minutos. Depois desse tempo, retire a travessa, adicione mussarela a gosto por cima e leve novamente ao forno por mais 15 minutos, até gratinar.

Por fim, retire do forno e sirva ainda quente. A receita é simples, mas o sabor é extraordinário — suculento, cremoso e com uma combinação de ingredientes que agrada praticamente todo mundo.

Além disso, essa receita se destaca por ser versátil: você pode adaptá-la com outros temperos ou recheios, tornando cada preparo único. Portanto, é uma ótima opção para inovar sem complicar.

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