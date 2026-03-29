Rosca de calabresa com queijo: fica muito fofinha e saborosa para o lanche da tarde

Maciez por dentro e sabor irresistível em cada pedaço

Daniella Bruno - 29 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/ Captura de tela/ YouTube/ Receitas de Daniel Gomez)

Nada melhor do que preparar uma receita caseira que enche a casa com aquele cheiro irresistível de pão fresco saindo do forno. Esse tipo de preparo não só desperta o apetite, como também traz uma sensação de aconchego e conforto, tornando qualquer momento mais especial.

Além disso,receitas práticas e feitas à mão têm um charme único, principalmente quando combinam simplicidade com muito sabor. Elas são perfeitas tanto para reunir a família quanto para transformar um simples lanche da tarde em algo memorável.

Nesse contexto, a rosca de calabresa com queijo se destaca por unir uma massa leve e fofinha com um recheio marcante e suculento. O contraste entre o queijo derretido e a calabresa bem temperada cria uma combinação irresistível, ideal para acompanhar um café fresquinho e aproveitar sem pressa.

Ingredientes

1 xícara de água

1 colher de azeite

1 colher de açúcar

1 colher de fermento biológico

1 pitada de sal

3 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente)

250g de queijo

250g de calabresa

1 gema

Orégano a gosto

Modo de preparo

Essa rosca de calabresa com queijo é super fofinha e muito saborosa. Comece colocando na tigela a água, o azeite, o açúcar e o fermento biológico. Em seguida, misture bem para ativar o fermento.

Logo depois, acrescente a farinha de trigo e o sal. Assim que a massa ficar pesada e difícil de mexer com a colher, transfira para a bancada e comece a sovar.

Sove a massa por cerca de 5 minutos, até ela ficar bem lisinha e soltando das mãos. Esse processo é essencial para garantir a maciez da rosca.

Montagem e finalização

Agora, coloque a massa em uma tigela, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de tamanho.

Depois disso, enfarinhe a bancada, coloque a massa e, com a ajuda de um rolo, abra em formato retangular. Em seguida, comece a rechear com bastante queijo muçarela ralado e bastante linguiça calabresa também ralada.

Logo após, enrole a massa com cuidado, apertando bem para garantir que fique bem fechadinha.

Em seguida, pegue uma forma de pudim (com furo no meio), coloque a rosca dentro e ajuste o formato. Cubra novamente com um pano e deixe crescer até dobrar de tamanho outra vez.

Depois, pincele uma gema por cima para garantir aquele dourado bonito e finalize com um pouquinho de orégano.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos ou até dourar.

Por fim, desenforme, prepare um café fresquinho e aproveite esse lanche da tarde delicioso.

Essa é uma receita fácil, cremosa e perfeita para o almoço no final de semana, além de ser uma excelente opção para o lanche. Com poucos ingredientes e um preparo simples, você garante um resultado incrível e cheio de sabor.

Veja o passo a passo completo a seguir!

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