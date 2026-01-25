Receita de rosca caseira de leite de condensado para lanchar: fácil de fazer e uma delícia
Massa macia, sabor suave e preparo simples fazem dessa rosca uma ótima opção para o café da tarde
A rosca caseira de leite condensado é uma das receitas mais procuradas por quem busca um lanche simples, econômico e cheio de sabor.
Além disso, o preparo não exige técnicas avançadas, o que facilita o dia a dia na cozinha. Por isso, essa rosca se tornou presença constante em cafés da tarde e encontros em família.
Outro ponto positivo é a textura da massa. Quando preparada corretamente, ela fica extremamente fofinha e com leve sabor adocicado.
Dessa forma, agrada tanto adultos quanto crianças, sem necessidade de recheios elaborados.
Ingredientes necessários para a rosca caseira
Para preparar a receita, você vai precisar de ingredientes simples e fáceis de encontrar. São eles:
- 500 g de farinha de trigo;
- 150 ml de água morna;
- meia caixa de leite condensado;
- 1 pacote de fermento biológico seco;
- meia colher de sopa de sal;
- 2 ovos;
- 70 ml de óleo.
Além de acessíveis, esses ingredientes garantem uma massa leve e fácil de trabalhar. Por isso, seguir as quantidades corretamente faz toda a diferença no resultado final.
Como preparar a massa da rosca
Primeiramente, coloque a farinha de trigo em uma tigela grande e faça um buraco no centro. Em seguida, acrescente a água morna, o leite condensado, o fermento biológico, o sal e os ovos. Depois disso, misture bem com um garfo até incorporar os ingredientes.
Logo após essa etapa, adicione o óleo à massa. Nesse momento, comece a sovar com as mãos até obter uma textura homogênea. Caso a massa fique muito mole, acrescente mais farinha aos poucos. Assim, você garante o ponto ideal.
Em seguida, transfira a massa para uma bancada e sove por alguns minutos, até que fique lisa e elástica. Depois disso, coloque em um recipiente, cubra e deixe descansar por cerca de 40 minutos. Dessa maneira, a massa cresce e ganha leveza.
Modelagem e tempo de crescimento
Após o descanso inicial, volte a massa para a bancada e divida em porções iguais. Então, pegue uma porção e modele em formato de cobrinha. Em seguida, segure pelo meio e faça uma trança simples, formando a rosca.
Logo depois, disponha as roscas em uma assadeira untada com óleo. Nesse ponto, deixe a massa descansar novamente até crescer bem. Em geral, esse processo leva cerca de uma hora e meia. Por isso, é importante respeitar o tempo de crescimento.
Assar e finalizar a rosca
Por fim, leve a rosca ao forno preaquecido a 200 °C e asse até que fique levemente dourada. Assim que retirar do forno, finalize com leite condensado por cima. Além disso, se desejar, polvilhe coco ralado para dar um toque especial.
Dessa forma, o resultado é uma rosca caseira macia, saborosa e perfeita para acompanhar café ou chá, ideal para qualquer momento do dia.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!