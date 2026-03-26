Jogar vinagre no ralo antes de dormir: dica dos encandores para quem sofre com mau cheiro

Cheiros desagradáveis podem desaparecer com um hábito simples na rotina noturna

Daniella Bruno - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

O mau cheiro vindo do ralo é um problema comum que incomoda e compromete o ambiente da casa. No entanto, uma solução simples tem ganhado destaque entre profissionais: jogar vinagre no ralo antes de dormir.

A prática, além de acessível, atua diretamente na origem do odor.

Primeiramente, é importante entender que restos de alimentos, gordura e resíduos acumulados na tubulação favorecem a proliferação de bactérias. Como resultado, surgem odores desagradáveis que se intensificam ao longo do tempo.

Nesse sentido, o vinagre se torna um grande aliado, pois possui propriedades ácidas capazes de neutralizar esses resíduos.

Além disso, ao aplicar o vinagre à noite, você potencializa o efeito do produto. Isso acontece porque o ralo tende a ser menos utilizado durante esse período, permitindo que o líquido atue por mais tempo dentro da tubulação. Dessa forma, a limpeza se torna mais profunda e eficiente.

Como o vinagre age na eliminação do mau cheiro

O vinagre branco funciona como um agente natural de limpeza. Ele quebra partículas de gordura, reduz a ação de micro-organismos e ajuda a eliminar odores persistentes. Por isso, seu uso frequente pode evitar o acúmulo de sujeira que causa o problema.

Além do mais, o produto não agride a tubulação, o que o torna uma alternativa segura em comparação com produtos químicos mais agressivos. Consequentemente, você mantém o encanamento em bom estado enquanto resolve o mau cheiro.

Outro ponto importante é a praticidade. Basta despejar uma pequena quantidade no ralo antes de dormir e deixar agir durante a noite. No dia seguinte, a diferença já pode ser percebida, especialmente em ambientes como cozinha e banheiro.

Dica extra para potencializar o efeito

Para intensificar a ação do vinagre, você pode combiná-lo com bicarbonato de sódio. Nesse caso, primeiro coloque o bicarbonato no ralo e, em seguida, despeje o vinagre. A reação efervescente ajuda a soltar sujeiras mais difíceis.

Em seguida, deixe a mistura agir por alguns minutos antes de enxaguar com água quente. Assim, você garante uma limpeza ainda mais completa e prolonga a sensação de frescor.

Portanto, ao adotar esse hábito simples na rotina, você não apenas elimina o mau cheiro, mas também contribui para a manutenção da tubulação. Em outras palavras, pequenas ações no dia a dia fazem toda a diferença no cuidado com a casa.

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