Itaú amplia cortes e fecha agências em oito cidades de Goiás

Banco segue estratégia de redução de unidades físicas e prepara nova rodada de encerramentos

Augusto Araújo - 30 de março de 2026

Agência do Itaú de Hidrolândia fechou as portas nesta segunda-feira (30). (Foto: Reprodução/Google Maps)

Sem muito alarde, o banco Itaú fechou duas agências bancárias em Goiás no final do mês de março, seguindo uma tendência recente da empresa.

A primeira foi a de Leopoldo de Bulhões, cidade a 56 km de Goiânia, que fechou as portas definitivamente no dia 23 de março, após 24 anos em atividade.

Segundo comunicado da empresa, os clientes foram automaticamente transferidos para a unidade do banco em Silvânia, município vizinho.

Já a mais recente é a de Hidrolândia, que fecha nesta segunda-feira (30). Esta ficou aberta por 22 anos.

Agora, os clientes desta agência passarão a ser atendidos presencialmente na unidade número 4387, situada na Rua Abrão Lourenço de Carvalho, no Setor Central de Aparecida de Goiânia.

Contudo, novos pontos também devem aumentar a lista de desativações nos próximos meses.

O Portal 6 conseguiu apurar que as agências de Ipameri e Abadiânia devem fechar no mês de abril. Além disso, a tendência é de que mais unidades saiam de cena até o mês de maio.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Itaú, para confirmar a informação apurada, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

Onda de encerramentos

Em nota à imprensa, o Itaú afirmou que as desativações já realizadas seguem a tendência nacional de redução de agências físicas, impulsionada pela digitalização dos serviços bancários.

Vale destacar que, apenas em 2026, também fecharam as portas as agências bancárias de Edéia, Corumbaíba, Paraúna e São Miguel do Araguaia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!