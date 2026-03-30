Motoristas podem dirigir descalço ou de chinelo? Veja o que diz a lei

Hábito comum entre motoristas ainda levanta dúvidas e pode trazer consequências que muita gente desconhece

Layne Brito - 30 de março de 2026

(Imagem:ilujstração/IA)

Uma dúvida aparentemente simples ainda costuma confundir muita gente no trânsito e pode até render dor de cabeça para quem acredita estar agindo corretamente ao volante.

Em situações corriqueiras, como sair de casa rapidamente ou enfrentar um dia de muito calor, muitos condutores acabam optando pelo conforto sem imaginar que o detalhe pode ter impacto direto na condução do veículo.

Embora o tema pareça banal, a legislação brasileira traz uma definição importante que ajuda a esclarecer o que é permitido e o que pode resultar em infração.

A resposta, no entanto, não é tão óbvia quanto muita gente imagina.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre dirigir descalço ou de chinelo?

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o motorista não pode dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais.

É justamente nesse ponto que está a diferença entre conduzir descalço e dirigir de chinelo.

Na prática, a legislação não proíbe o condutor de estar sem calçados.

Por outro lado, ela veda o uso de itens que possam atrapalhar os movimentos necessários para acelerar, frear ou acionar a embreagem com segurança.

Dirigir descalço é permitido?

Sim. Ao contrário do que muitos pensam, dirigir descalço não é proibido.

Como não há, nesse caso, um calçado comprometendo o uso dos pedais, a prática não configura infração de trânsito.

Ainda assim, especialistas em direção defensiva costumam alertar que o ideal é sempre manter condições adequadas de controle do veículo, especialmente em trajetos longos ou situações que exigem respostas rápidas.

E dirigir de chinelo pode gerar multa?

Nesse caso, a situação é diferente.

O chinelo, principalmente os modelos mais soltos, pode escapar dos pés ou enroscar nos pedais, comprometendo a condução.

Por isso, esse tipo de calçado pode ser enquadrado como inadequado pela legislação.

Se houver entendimento de que o item não está firme nos pés ou prejudica o uso dos pedais, o motorista pode ser autuado.

A avaliação considera justamente o risco que o acessório oferece durante a direção.

Qual é a forma mais segura de dirigir?

Para evitar problemas e garantir mais segurança, o mais indicado é usar calçados fechados ou bem ajustados aos pés.

Tênis e sapatos que ofereçam firmeza costumam ser as opções mais recomendadas.

Mais do que evitar multa, a escolha adequada ajuda o motorista a manter total controle do veículo em qualquer situação.

No trânsito, detalhes que parecem pequenos podem fazer grande diferença no reflexo, na segurança e na prevenção de acidentes.

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