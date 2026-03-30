Vamos ter que resolver problemas da família Bolsonaro para ganhar as eleições, diz Valdemar

Liderança do partido admite necessidade de alinhar grupo político

Folhapress - 30 de março de 2026

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse na tarde desta segunda-feira (30) que os problemas da família Bolsonaro precisarão ser resolvidos para que o senador Flávio Bolsonaro (PL) possa vencer o presidente Lula (PT) nas próximas eleições.

Existe um racha entre os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), especialmente entre o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Michelle ainda não se engajou na pré-campanha de Flávio.

Valdemar participou de um almoço do grupo Lide, do ex-governador João Doria, em São Paulo. O empresário Basilio Jafet perguntou a ele sobre a possibilidade de que brigas na família e falas mais radicais de integrantes do clã possam atrapalhar Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral.

“Se não resolvermos esses problemas dentro da família, o Eduardo não volta para o Brasil. Temos que ganhar as eleições”, disse o presidente do PL. Eduardo está vivendo nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.

Valdemar afirmou ainda que terá uma reunião com o senador no fim de semana para tratar deste assunto.

Em sua fala, o presidente do PL defendeu uma mulher para a vaga de vice de Flávio, afirmando que a senadora Tereza Cristina, cotada para o posto, é um “máximo”. Ele também enalteceu o trabalho de Michelle Bolsonaro à frente do PL Mulher.

Valdemar comentou o caso Master, dizendo que a base do governo Lula não quer assinar uma CPI sobre o assunto. “É um sinal que deve ter gente do governo envolvido nisso”, afirmou.

A direita bolsonarista vem tentando associar o escândalo do Master ao governo federal, buscando desgastar a imagem de Lula. A pré-campanha de Flávio Bolsonaro acredita que o assunto prejudicará a campanha do presidente.

Os principais nomes mencionados no caso até o momento, no entanto, são de direita. O senador Ciro Nogueira (PP-PI), por exemplo, é um dos políticos mais ligados a Daniel Vorcaro, dono do Master, e atuou no Congresso em defesa dos interesses do banco. Vorcaro também era próximo de outros líderes do centrão, como Antonio Rueda, presidente do União Brasil.