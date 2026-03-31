Chuveiro com pouca água? Dica simples de encanadores para desentupir os furinhos do aparelho em poucos minutos

Truque simples, usando apenas um item comum da cozinha, pode resolver um dos problemas mais irritantes do dia a dia

Layne Brito - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Nada mais frustrante do que entrar no banho e perceber que a água está saindo fraca ou irregular.

Em muitos casos, o problema não está na pressão da rede, mas sim nos pequenos furos do chuveiro, que acabam entupindo com resíduos ao longo do tempo.

Isso acontece porque minerais da água, sujeira e até restos de sabão se acumulam nesses orifícios, bloqueando a passagem da água.

A boa notícia é que existe uma solução simples, barata e muito eficiente: o uso do vinagre.

Por que o chuveiro perde pressão com o tempo?

O principal motivo é o acúmulo de resíduos. Com o passar dos dias, pequenas partículas vão se depositando nos furinhos, formando uma camada que impede a saída normal da água.

Como usar o vinagre do jeito certo

O método mais simples não exige nem desmontar o chuveiro. Veja o passo a passo:

Coloque vinagre branco dentro de um saco plástico; Encaixe o saco no chuveiro, cobrindo toda a parte onde sai a água; Prenda com um elástico ou fita, deixando o bocal “de molho”; Deixe agir por algumas horas ou durante a noite; Retire o saco e ligue o chuveiro para enxaguar.

Esse processo ajuda a dissolver o acúmulo de sujeira e minerais, liberando os furinhos e melhorando a pressão da água.

Precisa desmontar o chuveiro?

Na maioria dos casos, não. Esse truque funciona justamente por agir diretamente onde está o problema.

Só em situações mais graves pode ser necessário retirar o espalhador para uma limpeza mais profunda.

Como evitar que o problema volte?

A recomendação é simples: fazer essa limpeza de tempos em tempos.

O vinagre pode ser usado como manutenção preventiva, evitando que os resíduos voltem a se acumular.

Além disso, manter o banheiro ventilado e observar a qualidade da água da região também ajuda a reduzir o problema.

No fim, um problema comum e irritante pode ser resolvido com algo que muita gente já tem em casa.

Com poucos minutos ou até enquanto você dorme, o banho pode voltar ao normal sem precisar gastar com troca de chuveiro ou chamar um profissional.

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