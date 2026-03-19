O erro mais comum que queima a resistência do chuveiro e faz a conta de luz aumentar, segundo técnicos

Um hábito repetido por muita gente durante o banho pode estar encurtando a vida útil do chuveiro sem que ninguém perceba

Layne Brito - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Presente na rotina de milhões de brasileiros, o chuveiro elétrico costuma passar despercebido até dar problema. Quando isso acontece, o susto vem em dobro: além do risco de ficar sem banho quente, o defeito também pode pesar no bolso no fim do mês.

Segundo técnicos, um dos erros mais comuns cometidos no uso do aparelho está justamente em um gesto que muita gente faz sem pensar.

A prática, além de forçar o funcionamento do equipamento, pode acelerar o desgaste da resistência e contribuir para o aumento do consumo de energia elétrica.

Hábito simples pode causar prejuízo

A orientação dos especialistas é evitar mudar a temperatura do chuveiro enquanto ele ainda está ligado.

Esse movimento, embora pareça inofensivo, pode provocar sobrecarga no sistema e comprometer uma das peças mais sensíveis do aparelho.

Com o tempo, esse desgaste reduz a vida útil da resistência e aumenta as chances de queima.

Em muitos casos, o problema aparece de forma repentina, pegando o morador desprevenido e exigindo troca imediata.

Mau uso também pesa na conta de luz

Além do risco de dano, o uso incorreto do chuveiro pode impactar diretamente o consumo de energia.

Isso porque, quando o aparelho trabalha sob esforço excessivo ou fora das condições ideais, ele tende a operar de forma menos eficiente.

Para evitar prejuízos, a recomendação é desligar o chuveiro antes de alterar a chave de temperatura, além de manter a instalação elétrica em boas condições.

Pequenos cuidados no dia a dia podem ajudar a preservar o equipamento, evitar gastos desnecessários e ainda reduzir o valor da conta de luz ao longo do mês.

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