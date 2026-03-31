Em discurso de saída do Governo, Caiado reforça importância da convivência pacífica e da política com diálogo
Ex-governador pediu reflexão e reforçou a necessidade de união e fim da polarização política
O agora ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) destacou nesta terça-feira (31) seu compromisso com a democracia e a importância do debate político durante discurso em solenidade de transferência do Governo do estado.
Ele afirmou ser apaixonado pela política e pelo diálogo entre diferentes ideias. Caiado também pediu reflexão aos presentes, ressaltando a necessidade de união e convivência pacífica entre os brasileiros.
Segundo ele, o país não deve ser marcado pela polarização ou radicalização, mas sim por solidariedade e harmonia social.
“O Brasil é um país onde o povo é solidário. Não é um país de polarização e nem de radicalização. Nós temos que voltar ao Brasil. A viver em paz”, disse o pré-candidato à Presidência da República.
O discurso reforçou a postura de Caiado como defensor do debate civilizado e da convivência democrática. Ele concluiu enfatizando a necessidade de voltar a viver em paz e de valorizar o espírito solidário do povo brasileiro.
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