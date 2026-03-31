Caiado deixa Governo de Goiás com aprovação recorde de 80%

Sequência de pesquisas com índices elevados sustenta capital político do governador e o projeta para a disputa presidencial

Lara Duarte - 31 de março de 2026

Caiado e Daniel. (Foto: Divulgação)

O governador Ronaldo Caiado (PSD) encerra o ciclo à frente do Governo de Goiás com os maiores índices de aprovação já registrados no estado, conforme apontam levantamentos de diferentes institutos ao longo dos últimos anos.

As pesquisas divulgadas nesse período mantiveram, de forma consistente, patamares acima de 80%, indicando não apenas estabilidade na avaliação positiva, mas também um desempenho que se distancia de gestões anteriores em Goiás.

Na pesquisa Genial/Quaest, divulgada em agosto do ano passado, Caiado atingiu 88% de aprovação, o maior índice entre os governadores avaliados no país. No mesmo levantamento, a desaprovação foi de apenas 9%, também a menor entre os estados analisados, ampliando a diferença em relação aos demais.

Já em levantamento nacional da AtlasIntel, divulgado em dezembro, o governador voltou a aparecer na liderança, com 80% de aprovação entre os entrevistados, resultado que reforça a regularidade dos índices ao longo do mandato.

Outras pesquisas recentes seguem na mesma linha. Levantamento do instituto Real Time Big Data, divulgado em março, mostra que 82% dos goianos aprovam a gestão, mantendo o padrão elevado independentemente da metodologia adotada.

Além da avaliação geral, os dados também indicam desempenho positivo em áreas específicas da administração. A política habitacional alcançou 60% de aprovação, impulsionada pela entrega de moradias, enquanto as ações de combate à pobreza registraram 50%, posicionando Goiás à frente de outros estados analisados.

Nesta terça-feira (31), Caiado transmite o cargo ao vice-governador Daniel Vilela (MDB), que assume o comando do estado já como sucessor político e pré-candidato à reeleição.

Confirmado pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Caiado passa a projetar esses resultados no cenário nacional, tendo como principal ativo político os índices de aprovação acumulados ao longo da gestão em Goiás, que sustentam seu nome na disputa.

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