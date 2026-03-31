Goiânia vai receber arena da Ambev para transmissão da Copa do Mundo 2026

Estrutura deve reunir milhares de torcedores com jogos ao vivo, atrações musicais e experiências durante o torneio

Pedro Pedro Ribeiro -
Goiânia vai receber arena da Ambev para transmissão da Copa do Mundo 2026
(Foto: Divulgação)

Faltando pouco mais de 70 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, Goiânia foi confirmada como uma das cidades que vão receber um dos principais projetos de transmissão e experiência do torneio no Brasil.

A capital goiana está entre as cinco cidades escolhidas para sediar a Arena Nº1, iniciativa da Ambev que promete reunir torcedores para acompanhar os jogos em um ambiente estruturado, com shows, ativações e experiências ao longo do mundial.

O espaço será pensado como um ponto de encontro, onde futebol, música e entretenimento se misturam, criando uma experiência coletiva para o público.

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Além de Goiânia, o projeto também será realizado em Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador, funcionando de forma simultânea durante todo o período da competição.

A expectativa é que mais de 600 mil pessoas participem das atividades nas cinco capitais.

A estrutura deve contar com telões para exibição dos jogos, principalmente os da seleção brasileira, além de programação musical e ações interativas com o público.

Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com partidas nos Estados Unidos, Canadá e México.

A estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.

Na sequência, a seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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