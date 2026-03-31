O truque para limpar persianas brancas de forma fácil e sem estragar, segundo técnicos

Método simples pode evitar manchas e desgaste, mantendo o aspecto original por mais tempo

Layne Brito - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Manter as persianas brancas sempre limpas pode parecer uma tarefa complicada, especialmente quando a sujeira se acumula com o tempo e qualquer erro pode causar manchas ou desgaste.

Por serem claras, elas evidenciam poeira, gordura e até pequenas marcas que passam despercebidas em outros materiais.

É justamente por isso que muita gente acaba adiando a limpeza ou fazendo do jeito errado, o que pode comprometer a aparência e a durabilidade.

Segundo técnicos especializados, o segredo está menos na força e mais na técnica.

Em vez de utilizar produtos agressivos ou excesso de água, o ideal é apostar em uma limpeza leve e frequente.

Um pano macio ou espanador já ajuda a remover a poeira do dia a dia, evitando que ela se acumule e se transforme em sujeira mais difícil de tirar.

Quando a limpeza precisa ser mais profunda, a recomendação é usar uma mistura suave, com água e um pouco de detergente neutro.

O importante é umedecer levemente o pano, sem encharcar, e passar com cuidado em cada lâmina, sempre respeitando o sentido das persianas.

Isso evita que o material absorva umidade excessiva, o que pode causar manchas ou até deformações, dependendo do tipo.

Outro ponto importante é a secagem. Após a limpeza, deixar as persianas abertas e em ambiente ventilado ajuda a evitar marcas e mantém o aspecto uniforme.

Evitar produtos muito fortes, como água sanitária ou químicos abrasivos, também é essencial para preservar a cor branca e impedir o amarelamento ao longo do tempo.

No fim, o truque mais eficiente não está em fórmulas milagrosas, mas na combinação de cuidado, regularidade e produtos simples.

Com pequenos ajustes na forma de limpar, é possível manter as persianas bonitas por mais tempo, sem esforço excessivo e sem risco de danificar o material.

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