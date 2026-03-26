O segredo para limpar os panos de pratos e sempre deixar branquinhos com apenas três ingredientes que todo mundo tem em casa
Mistura simples voltou a ganhar espaço entre quem busca recuperar peças claras com praticidade no dia a dia
Poucas peças da casa sofrem tanto com o uso diário quanto os panos de prato. Em contato constante com gordura, restos de alimentos, umidade e sujeira da rotina, eles costumam perder rapidamente a aparência de limpeza, ganhando manchas amareladas e aspecto encardido que nem sempre saem com uma lavagem comum.
Por isso, qualquer receita prática que prometa devolver o branco original acaba despertando atenção quase imediata.
Foi justamente isso que aconteceu com uma mistura caseira que voltou a circular entre quem busca soluções simples para recuperar roupas brancas sem recorrer a processos complicados.
A proposta usa apenas três ingredientes bastante comuns dentro de casa e aposta em um molho potente para ajudar a soltar a sujeira mais pesada, principalmente em peças que já parecem marcadas pelo tempo de uso.
A combinação leva água sanitária, fermento em pó químico e água quente.
Juntos, os ingredientes formam uma solução usada para deixar os panos de prato de molho antes da lavagem manual e do enxágue, em uma tentativa de remover manchas de gordura e o amarelado que costuma se acumular nas fibras do tecido.
Como fazer a mistura em casa
O passo a passo é simples:
- pegue uma bacia plástica grande;
- coloque água sanitária no fundo do recipiente;
- adicione fermento em pó químico sobre o líquido;
- misture bem com uma colher de pau até dissolver;
- se necessário, acrescente mais água para diluir a mistura;
- mergulhe os panos de prato encardidos;
- despeje água quente sobre as peças já submersas;
- deixe de molho por alguns minutos, ou até a água esfriar;
- depois, esfregue manualmente as áreas mais críticas;
- finalize com enxágue em água corrente abundante.
O método chama atenção justamente pela praticidade.
Com poucos ingredientes e sem exigir produtos caros, a receita aparece como alternativa para quem quer renovar peças brancas que já estavam com aparência desgastada.
Ao final do processo, a proposta é que os panos fiquem com visual mais limpo e com menos manchas aparentes.
Ainda assim, alguns cuidados são importantes durante o uso.
Como a mistura envolve água sanitária e água quente, o ideal é evitar contato direto prolongado com a pele, especialmente em casos de sensibilidade.
Também é uma técnica indicada apenas para tecidos brancos, já que produtos com cloro podem causar desbotamento em peças coloridas.
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