O segredo para limpar os panos de pratos e sempre deixar branquinhos com apenas três ingredientes que todo mundo tem em casa

Mistura simples voltou a ganhar espaço entre quem busca recuperar peças claras com praticidade no dia a dia

Layne Brito - 26 de março de 2026

(Foto; Reprodução/Captura de tela/Instagram/@kanizialopesofc)

Poucas peças da casa sofrem tanto com o uso diário quanto os panos de prato. Em contato constante com gordura, restos de alimentos, umidade e sujeira da rotina, eles costumam perder rapidamente a aparência de limpeza, ganhando manchas amareladas e aspecto encardido que nem sempre saem com uma lavagem comum.

Por isso, qualquer receita prática que prometa devolver o branco original acaba despertando atenção quase imediata.

Foi justamente isso que aconteceu com uma mistura caseira que voltou a circular entre quem busca soluções simples para recuperar roupas brancas sem recorrer a processos complicados.

A proposta usa apenas três ingredientes bastante comuns dentro de casa e aposta em um molho potente para ajudar a soltar a sujeira mais pesada, principalmente em peças que já parecem marcadas pelo tempo de uso.

A combinação leva água sanitária, fermento em pó químico e água quente.

Juntos, os ingredientes formam uma solução usada para deixar os panos de prato de molho antes da lavagem manual e do enxágue, em uma tentativa de remover manchas de gordura e o amarelado que costuma se acumular nas fibras do tecido.

Como fazer a mistura em casa

O passo a passo é simples:

pegue uma bacia plástica grande; coloque água sanitária no fundo do recipiente; adicione fermento em pó químico sobre o líquido; misture bem com uma colher de pau até dissolver; se necessário, acrescente mais água para diluir a mistura; mergulhe os panos de prato encardidos; despeje água quente sobre as peças já submersas; deixe de molho por alguns minutos, ou até a água esfriar; depois, esfregue manualmente as áreas mais críticas; finalize com enxágue em água corrente abundante.

O método chama atenção justamente pela praticidade.

Com poucos ingredientes e sem exigir produtos caros, a receita aparece como alternativa para quem quer renovar peças brancas que já estavam com aparência desgastada.

Ao final do processo, a proposta é que os panos fiquem com visual mais limpo e com menos manchas aparentes.

Ainda assim, alguns cuidados são importantes durante o uso.

Como a mistura envolve água sanitária e água quente, o ideal é evitar contato direto prolongado com a pele, especialmente em casos de sensibilidade.

Também é uma técnica indicada apenas para tecidos brancos, já que produtos com cloro podem causar desbotamento em peças coloridas.

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