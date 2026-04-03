Novidade na Região da 44 facilita regularização e crescimento de pequenos empresários, em Goiânia

Espaço oferece capacitação, crédito e orientação especializada a comerciantes locais

Ícaro Gonçalves - 03 de abril de 2026

Casa do Empreendedor montada no Shopping Centro-Oeste Outlet (Foto: Divulgação)

Empreendedores da Região da Rua 44, em Goiânia, ganharam um novo espaço de apoio às atividade comerciais, além de regularização e capacitação.

Chamado de Casa do Empreendedor, o ambiente foi inaugurado no dia 1º de abril, no Shopping Centro-Oeste Outlet, e conta com ferramentas práticas para o fortalecimento e o crescimento sustentável de pequenos negócios.

A iniciativa é fruto de parceria entre a Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44), a Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços de Goiânia e o Sebrae Goiás.

No local, comerciantes terão acesso a serviços gratuitos como emissão de notas fiscais, guias de recolhimento, declaração anual de MEI, alteração cadastral, certificação digital, microcrédito e, ainda, cursos do Sebrae.

Segundo o presidente da AER44, Sérgio Naves, mais de 8 mil micro e pequenos empreendedores goianienses serão beneficiados diretamente.

Durante a inauguração, Naves também destacou o papel das mulheres empreendedoras, que representam 80% das operações na 44.

O lançamento do espaço contou com a presença do prefeito Sandro Mabel, do secretário estadual de Retomada César Melo, do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Goiás, José Mário Schreiner, e de outras lideranças locais.

A Casa do Empreendedor funcionará de segunda a sexta, das 8h às 17h. Visitantes podem receber gratuitamente orientação, capacitação e apoio estratégico ao negócios desenvolvidos na região.

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