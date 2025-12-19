Anápolis pode se tornar novo polo de moda de Goiás e competir com a região da 44, em Goiânia

Projeto visa fomentar o empreendedorismo, além de ampliar a geração de emprego e renda no município

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de comércio na região da Rua 44, em Goiânia. (Foto: Divulgação / AER44)

Anápolis avança para se consolidar como um novo polo de moda em Goiás, com potencial para disputar espaço com a tradicional Região da 44, em Goiânia.

Isso porque, nesta quinta-feira (18), foi realizada uma reunião do Grupo de Trabalho do projeto Moda Anápolis, com foco no planejamento das ações previstas para 2026.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura e reúne representantes do poder público, entidades de classe e do setor produtivo.

Durante a reunião, foram debatidas as etapas para a implantação da cooperativa de moda no município e a oferta de cursos profissionalizantes, em parceria com o SENAI.

A proposta é qualificar a mão de obra local, fortalecer a cadeia produtiva e preparar o setor para um novo patamar de competitividade, mirando mercados mais amplos e estruturados.

Potencial de crescimento

Atualmente, Anápolis conta com mais de 2 mil confecções, número que evidencia o potencial do município no segmento e sustenta a ambição de se tornar uma alternativa à Região da 44, principal polo atacadista de moda do estado.

O projeto prevê ainda ações para atração de empresas, modernização dos processos produtivos e estímulo ao empreendedorismo.

Com o alinhamento das diretrizes, o Moda Anápolis entra agora na fase de fechamento de parcerias e estruturação operacional.

Segundo a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, a Prefeitura de Anápolis ficará responsável por fornecer a estrutura necessária para o desenvolvimento do projeto, com apoio de outras secretarias municipais e parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Retomada.

