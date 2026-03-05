Sebrae abre seleção para 187 vagas de R$ 5 mil em Goiás

Participantes selecionados vão atuar junto a empresas e produtores rurais

Pedro Ribeiro - 05 de março de 2026

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Sebrae em Goiás que vai selecionar bolsistas para atuar no projeto Agentes Locais de Inovação.

O edital prevê 187 oportunidades no total, entre vagas imediatas e cadastro reserva, distribuídas em diversas regiões do estado.

A bolsa mensal é de R$ 5 mil e as inscrições são gratuitas, podendo ser realizadas até o dia 16 de março.

Os profissionais selecionados irão atuar apoiando empresas e produtores rurais na implementação de soluções inovadoras, com foco na melhoria da produtividade e no desenvolvimento de negócios.

Para participar, é necessário possuir graduação em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e experiência profissional mínima de seis meses em áreas relacionadas à gestão, inovação ou negócios.

O processo seletivo será realizado em três etapas: avaliação de conhecimentos, análise curricular e avaliação de habilidades e perfil dos candidatos.

Os aprovados deverão atuar diretamente no acompanhamento de empresas participantes do projeto, auxiliando no diagnóstico de problemas, implementação de soluções e monitoramento de resultados.

