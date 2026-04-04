Corpo de bombeiros é acionado após chupeta dar errado e carro ser engolido pelas chamas, em Goiás

Casa da vítima também foi parcialmente afetada pelo fogo e teve a rede elétrica severamente danificada

Davi Galvão - 04 de abril de 2026

Carro foi engolido pelas chamas após chupeta mal sucedida. (Foto: Divulgação)

Um veículo foi praticamente destruído pelo fogo na na zona rural de Bela Vista de Goiás, após uma tentativa de carga auxiliar na bateria, procedimento conhecido como “chupeta”.

As chamas se alastraram rapidamente, atingindo também parte de uma casa na região do Cara. Apesar da gravidade do incidente, ocorrido na tarde desta sexta-feira (03), ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 17h23. De acordo com o relato do proprietário, o fogo começou no exato momento em que ele realizava a conexão entre as baterias.

O incêndio consumiu a estrutura do automóvel em poucos minutos e avançou sobre a edificação da fazenda, danificando a rede elétrica do imóvel.

Ao chegarem à propriedade, osbombeiros tiveram de adotar táticas um pouco diferentes, já que o portal de entrada da fazenda impedia a passagem do caminhão.

Para alcançar o foco do incêndio, a equipe montou uma linha de ataque com três lances de mangueiras.

Os bombeiros utilizaram cerca de 1.500 litros de água para extinguir as chamas. Após o controle do fogo, a guarnição realizou o rescaldo, abriu o capô para isolar a fiação do veículo e evitar novos focos e vistoriou a residência.

A inspeção final constatou danos severos na caixa de energia da casa. Diante do risco de novos curtos-circuitos ou choques, a equipe orientou o responsável a manter os disjuntores desligados.

A recomendação é que a rede elétrica só seja reativada após a manutenção por um eletricista profissional.

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