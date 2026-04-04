Jovem foge pela janela após ataque da namorada e suspeita acaba presa em Rio Verde
Vítima afirma que foi atingida no rosto com uma garrafada, o que provocou um intenso sangramento
Uma jovem de 25 anos foi presa em flagrante, suspeita de agredir o namorado com uma garrafa e destruir objetos dentro de uma residência no bairro Campos Elíseos, em Rio Verde.
O caso aconteceu na sexta-feira (03) e mobilizou equipes da Polícia Civil, que conseguiram localizar e deter a suspeita pouco tempo após o ocorrido.
Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima, também de 25 anos, entregou o celular para a namorada para comprar uma marmita para almoçar.
Contudo, ela teria começado a ver mensagens antigas do jovem, ficando enciumada e acusando o companheiro de traição.
Durante uma discussão, a suposta autora teria jogado uma garrafa no rosto do namorado o que provocou um intenso sangramento.
Além da agressão, a suspeita também teria quebrado o celular e outros objetos pessoais do companheiro.
Ainda de acordo com a vítima, ele teria pedido para que a namorada chamasse socorro médico, ao perceber o sangramento.
Porém, ela teria se negado e ainda teria trancado o imóvel, na tentativa de impedir que o jovem deixasse o local. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir pela janela e buscou atendimento médico antes de procurar a polícia.
Diante das informações, os policiais civis iniciaram diligências e localizaram a mulher, que foi presa em flagrante. Ela foi encaminhada ao presídio feminino, onde permanece à disposição da Justiça.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
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