Jovem foge pela janela após ataque da namorada e suspeita acaba presa em Rio Verde

Vítima afirma que foi atingida no rosto com uma garrafada, o que provocou um intenso sangramento

Augusto Araújo - 04 de abril de 2026

Suspeita ainda teria provocado destruição em residência, além da agressão. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma jovem de 25 anos foi presa em flagrante, suspeita de agredir o namorado com uma garrafa e destruir objetos dentro de uma residência no bairro Campos Elíseos, em Rio Verde.

O caso aconteceu na sexta-feira (03) e mobilizou equipes da Polícia Civil, que conseguiram localizar e deter a suspeita pouco tempo após o ocorrido.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima, também de 25 anos, entregou o celular para a namorada para comprar uma marmita para almoçar.

Contudo, ela teria começado a ver mensagens antigas do jovem, ficando enciumada e acusando o companheiro de traição.

Durante uma discussão, a suposta autora teria jogado uma garrafa no rosto do namorado o que provocou um intenso sangramento.

Além da agressão, a suspeita também teria quebrado o celular e outros objetos pessoais do companheiro.

Ainda de acordo com a vítima, ele teria pedido para que a namorada chamasse socorro médico, ao perceber o sangramento.

Porém, ela teria se negado e ainda teria trancado o imóvel, na tentativa de impedir que o jovem deixasse o local. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir pela janela e buscou atendimento médico antes de procurar a polícia.

Diante das informações, os policiais civis iniciaram diligências e localizaram a mulher, que foi presa em flagrante. Ela foi encaminhada ao presídio feminino, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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