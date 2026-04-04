Onde assistir Vila Nova x Atlético-GO neste sábado (04) pela Série B do Brasileirão

Clássico goiano movimenta a terceira rodada da Série B, com Vila Nova invicto e Atlético-GO pressionado por resultados negativos

Gustavo de Souza - 04 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Canva)

Vila Nova e Atlético-GO entram em campo neste sábado (04), às 20h (de Brasília), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico coloca frente a frente duas equipes que ainda não venceram na competição, mas vivem momentos distintos neste início de campanha.

O Vila Nova chega estagnado, sem ganhar nem perder no campeonato. Foram dois empates nas primeiras rodadas, sendo o mais recente contra o Sport, fora de casa, já sob o comando do técnico Guto Ferreira. A equipe colorada aposta no fator casa e no apoio exclusivo da torcida para tentar encerrar o jejum e, de quebra, superar o rival em um confronto que ganhou ainda mais peso após eliminação no Campeonato Goiano para o mesmo oponente.

Do outro lado, o Atlético-GO vive um cenário mais delicado. O Dragão perdeu os dois primeiros jogos na Série B, contra Operário-PR e Náutico, e ainda não pontuou. Recém-chegado após conquistar o título catarinense pelo Barra-SC, o técnico Eduardo Souza tenta encontrar o melhor encaixe para a equipe rubro-negra. Uma nova derrota no clássico pode aumentar a pressão e antecipar um clima de instabilidade logo nas primeiras rodadas.

Onde assistir Vila Nova x Atlético-GO neste sábado (04) pela Série B do Brasileirão

Data: Sábado, 04 de abril de 2026

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO)

Onde assistir: ESPN / Disney+, SportyNet e XSports

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