Mulher que deixou Caldas Novas por medo do ex é morta por ele no Distrito Federal

Crime aconteceu na frente do filho do casal, de apenas dois anos

Pedro Ribeiro - 05 de abril de 2026

Vítima já havia buscado proteção e se mudado para tentar se afastar do agressor. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 36 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro dentro de casa, no Riacho Fundo II, no Distrito Federal (DF), na noite de sexta-feira (03). O caso é investigado como feminicídio.

A vítima, identificada como Bruna Stephanie Freitas Brandão, chegou a ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu na presença do filho mais novo do casal, de apenas dois anos.

De acordo com as investigações, o autor do crime, Elenilton Pereira Bezerra, de 37 anos, saiu de Caldas Novas e foi até a residência da ex-companheira.

No local, ele teria se deparado com a vítima acompanhada de outro homem, o que deu início a uma discussão.

Durante o desentendimento, o suspeito pegou uma faca de cozinha e atacou a mulher, atingindo a região do pescoço. Após o crime, ele fugiu.

A vítima foi socorrida por uma vizinha, mas morreu pouco depois. O autor foi localizado e preso por policiais militares ainda na mesma noite.

Segundo a Polícia Civil (PC), o homem confessou o crime e alegou que não tinha a intenção de matar.

No entanto, mensagens encontradas no celular dele indicam que ele já havia feito ameaças contra a vítima anteriormente.

Além disso, o homem enviou um áudio para o celular da vítima com novas ameaças, desta vez direcionadas à ex-sogra: “Sua mãe é a próxima que eu vou pegar”, afirmou na gravação.

Bruna possuía medida protetiva contra o agressor e havia se mudado de Goiás para o Distrito Federal tentando se afastar dele. O caso segue sob investigação.

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