Mulher que deixou Caldas Novas por medo do ex é morta por ele no Distrito Federal
Crime aconteceu na frente do filho do casal, de apenas dois anos
Uma mulher, de 36 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro dentro de casa, no Riacho Fundo II, no Distrito Federal (DF), na noite de sexta-feira (03). O caso é investigado como feminicídio.
A vítima, identificada como Bruna Stephanie Freitas Brandão, chegou a ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.
O crime aconteceu na presença do filho mais novo do casal, de apenas dois anos.
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De acordo com as investigações, o autor do crime, Elenilton Pereira Bezerra, de 37 anos, saiu de Caldas Novas e foi até a residência da ex-companheira.
No local, ele teria se deparado com a vítima acompanhada de outro homem, o que deu início a uma discussão.
Durante o desentendimento, o suspeito pegou uma faca de cozinha e atacou a mulher, atingindo a região do pescoço. Após o crime, ele fugiu.
A vítima foi socorrida por uma vizinha, mas morreu pouco depois. O autor foi localizado e preso por policiais militares ainda na mesma noite.
Segundo a Polícia Civil (PC), o homem confessou o crime e alegou que não tinha a intenção de matar.
No entanto, mensagens encontradas no celular dele indicam que ele já havia feito ameaças contra a vítima anteriormente.
Além disso, o homem enviou um áudio para o celular da vítima com novas ameaças, desta vez direcionadas à ex-sogra: “Sua mãe é a próxima que eu vou pegar”, afirmou na gravação.
Bruna possuía medida protetiva contra o agressor e havia se mudado de Goiás para o Distrito Federal tentando se afastar dele. O caso segue sob investigação.
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