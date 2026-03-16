Criança perde parte do dedo após ataque de piranhas no Lago Corumbá, em Caldas Novas

Menina estava na água quando foi mordida e precisou ser levada às pressas para o hospital

Pedro Pedro Ribeiro -
Criança perde parte do dedo após ataque de piranhas no Lago Corumbá, em Caldas Novas
(Foto: Reprodução)

Uma criança, de 7 anos, ficou ferida após ser atacada por piranhas no Lago Corumbá I, em Caldas Novas, no sul de Goiás.

O caso aconteceu na tarde de domingo (15), por volta das 16h, em uma área próxima a um píer.

A menina sofreu mordidas enquanto estava na água e acabou perdendo parte de um dos dedos do pé.

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Familiares iniciaram o socorro imediatamente e transportaram a criança em direção a uma unidade de saúde.

Durante o deslocamento, equipes dos bombeiros encontraram o grupo nas proximidades de um supermercado da região.

Os militares então acompanharam a família até o Hospital de Retaguarda, que ficava a poucos metros do local.

A criança chegou consciente, bastante assustada e reclamando de dor.

A hemorragia já havia sido estancada no momento do atendimento inicial.

No hospital, ela passou por higienização do ferimento e avaliação médica, que definiria a necessidade ou não de procedimento cirúrgico.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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