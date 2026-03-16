Criança perde parte do dedo após ataque de piranhas no Lago Corumbá, em Caldas Novas
Menina estava na água quando foi mordida e precisou ser levada às pressas para o hospital
Uma criança, de 7 anos, ficou ferida após ser atacada por piranhas no Lago Corumbá I, em Caldas Novas, no sul de Goiás.
O caso aconteceu na tarde de domingo (15), por volta das 16h, em uma área próxima a um píer.
A menina sofreu mordidas enquanto estava na água e acabou perdendo parte de um dos dedos do pé.
Familiares iniciaram o socorro imediatamente e transportaram a criança em direção a uma unidade de saúde.
Durante o deslocamento, equipes dos bombeiros encontraram o grupo nas proximidades de um supermercado da região.
Os militares então acompanharam a família até o Hospital de Retaguarda, que ficava a poucos metros do local.
A criança chegou consciente, bastante assustada e reclamando de dor.
A hemorragia já havia sido estancada no momento do atendimento inicial.
No hospital, ela passou por higienização do ferimento e avaliação médica, que definiria a necessidade ou não de procedimento cirúrgico.
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