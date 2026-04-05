Partido Avante afirma que escritor Augusto Cury é pré-candidato à Presidência

Autor é recém-filiado à legenda e apareceu em foto ao lado do presidente, deputado federal Luís Tibé (Avante-MG)

Folhapress - 05 de abril de 2026

Augusto Cury ao lado do presidente do Avante, deputado federal Luís Tibé (Avante-MG) (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O partido Avante afirmou, neste domingo (5), que o escritor Augusto Cury, 67, recém-filiado à legenda, é pré-candidato à Presidência da República. O anúncio foi feito nas redes sociais.

“O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas!”, diz a legenda no Instagram.

Na foto, Cury aparece cumprimentando o presidente do Avante, deputado federal Luís Tibé (Avante-MG).

“O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização, e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o país avançar com prosperidade e qualidade de vida”, afirmou Tibé.

Natural de Colina, interior de São Paulo, Cury é médico psiquiatra pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.

Autor de obras de autoajuda, ele é o criador da Teoria da Inteligência Multifocal, com livros publicados em 70 países. Tem mais de 25 milhões de exemplares vendidos somente no Brasil.

Em 2022, o Avante havia lançado o deputado federal André Janones (hoje na Rede-MG), mas, faltando alguns meses para as eleições, retirou sua candidatura, decidindo apoiar Lula para um terceiro mandato.

Cury também usou as redes sociais para comentar o anúncio da pré-candidatura.

“Meu objetivo é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos. Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada.

Uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais”, escreveu.

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