Páscoa com alerta: Goiás pode ter tempestades e ventos acima de 50 km/h neste domingo

Cimehgo aponta risco de chuvas intensas, raios e rajadas fortes ao longo do dia, exigindo atenção durante o feriado

Isabella Valverde - 05 de abril de 2026

Tempestade na BR-153, em Aparecida de Goiânia (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O domingo (05), marcado pelas celebrações de Páscoa, começou com sol e calor em Goiás, mas a previsão indica mudança significativa no tempo ao longo do dia. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para risco de tempestades em diversas regiões do estado, com possibilidade de rajadas de vento que podem ultrapassar os 50 km/h.

De acordo com o órgão, imagens de satélite mostram um corredor de umidade vindo da Região Amazônica em direção ao Brasil Central, o que mantém a atmosfera instável. A combinação desse cenário com o forte calor ao longo do dia favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente a partir da tarde.

A tendência é de pancadas de chuva irregulares, mas que podem ocorrer com forte intensidade em pontos isolados.

O Cimehgo chama atenção para o potencial de eventos severos, com grande volume de água em curto período, além de alta incidência de raios.

Outro fator que preocupa são os ventos. Segundo o alerta, as rajadas podem ser intensas e superar os 50 km/h, o que aumenta o risco de transtornos e exige atenção redobrada de quem pretende aproveitar a data ao ar livre.

O órgão reforça que as instabilidades devem ser monitoradas ao longo das próximas horas, especialmente por conta da umidade vinda do Mato Grosso, que segue avançando em direção ao estado.

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