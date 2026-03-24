Cimehgo coloca mais de 100 municípios de Goiás em grande perigo para tempestade com vento de 50 km/h e raios

Período será marcado por dias quentes e formação de nebulosidade, favorecendo instabilidade

Pedro Ribeiro - 24 de março de 2026

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Reprodução/Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A combinação entre calor e umidade segue predominando em Goiás e mantém o estado sob risco de tempestades nesta quarta-feira (25), mesmo com a presença de períodos de sol intenso ao longo do dia.

O alerta faz parte do boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que aponta risco em ao menos 117 municípios, com possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento acima de 50 km/h e descargas elétricas.

Segundo o órgão, a semana se mantém com variação de sol forte e aumento de nebulosidade ao longo do dia, cenário típico da combinação entre altas temperaturas e umidade elevada, que favorece a formação de áreas de instabilidade.

A previsão indica volumes de chuva entre 20 mm e 30 mm por hora em diversas regiões, podendo ultrapassar os 50 mm ao longo do dia em pontos isolados. As temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem variar entre 30ºC e 33ºC.

Na região Central, que engloba Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo, a previsão é de sol com variação de nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Os acumulados podem chegar a 50 mm, com ventos variando entre 40 km/h e 55 km/h.

Mais ao Norte, cidades como Porangatu e Uruaçu devem registrar pancadas mais intensas em curto intervalo de tempo, com volumes próximos de 45 mm e sensação de tempo abafado.

Já na Região Leste e no Entorno do Distrito Federal, municípios como Luziânia e Formosa também entram no radar, com possibilidade de chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No Sudoeste, cidades como Rio Verde e Jataí podem ter tempestades isoladas, com volumes expressivos ao longo do dia e risco de ventos moderados a fortes.

Enquanto isso, na Região Oeste, municípios como Iporá e São Luís de Montes Belos também devem enfrentar instabilidade, com pancadas de chuva e acumulados relevantes.

O Cimehgo alerta que as condições podem provocar alagamentos, queda de árvores e danos à rede elétrica, exigindo atenção redobrada da população.

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