Prefeitura de Goiânia faz alerta para moradores que visitam os parques da capital

Prática comum de visitantes pode trazer riscos reais que costumam ser ignorados

Natália Sezil - 05 de abril de 2026

Prefeitura orienta a população sobre a proibição de nadar nos lagos dos parques. (Foto: Divulgação/Amma)

A Prefeitura de Goiânia emitiu um alerta importante para moradores que costumam visitar os parques da capital: é proibido entrar ou nadar nos lagos da cidade.

A preocupação, reforçada pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), surge por conta do interesse e costume de algumas pessoas em tomar banhos ou praticar natação ali.

Embora as atividades pareçam inofensivas, fica o aviso: isso é perigoso. O solo onde esses lagos são formados é rico em água e argila, o que cria instabilidade no fundo. Na prática, isso significa que, quanto mais a pessoa se movimenta dentro da água, mais ela se afunda – como em uma areia movediça.

Com isso, mesmo aqueles que sabem nadar ainda precisam ficar em alerta. Como o deslocamento fica mais difícil, é necessário maior esforço físico. O desconhecimento da profundidade e das condições do local somam ao risco de acidentes.

A Amma destaca que os lagos existentes nos parques têm função estritamente contemplativa e ambiental, voltada à preservação da fauna e ao equilíbrio ecológico.

A pasta ressalta ainda que há sinalização informando a proibição do nado, para orientar visitantes e evitar acidentes.

A recomendação, com a aproximação do período de estiagem e aumento das temperaturas, é de que atividades aquáticas sejam feitas apenas em locais apropriados, como clubes e piscinas.

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