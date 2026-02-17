Goiânia se prepara para ganhar cinco novos parques, que já têm endereço definido

Espaços estão distribuídos por diferentes regiões da capital e devem ampliar áreas de lazer

Pedro Ribeiro - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

A rede de áreas verdes de Goiânia está prestes a crescer com a implantação de cinco novos parques já definidos pela administração municipal.

Os parques estão distribuídas em diferentes regiões da capital e algumas delas já se encontram em fase final de obras.

Segundo a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), estão próximos de serem concluídos o Parque da Vovó, no Jardim das Aroeiras; o Parque do Residencial Brisas da Mata e o Parque Jardim Curitiba, ambos na região Noroeste; além do Parque do Morro dos Macacos, localizado na região Oeste da cidade.

O Parque do Morro dos Macacos está implantado em uma área de preservação ambiental entre bairros como o Conjunto Vera Cruz, o Residencial Junqueira e o Condomínio do Lago.

Já o Parque da Vovó ocupa uma área verde no setor Leste, ampliando as opções de lazer e contato com a natureza naquela região.

Além dos parques em conclusão, a prefeitura também estuda a implantação de uma nova área verde na região da Fazenda Caveiras, atrás do Passeio das Águas Shopping.

A possibilidade envolve uma parceria com a iniciativa privada para viabilizar o projeto.

De acordo com a Amma, antes de expandir ainda mais o número de parques, o foco da gestão também está voltado para a requalificação de espaços já existentes, como o Lago das Rosas, que deve passar por intervenções estruturais nos próximos meses.

