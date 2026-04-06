Adeus, churrasqueiras tradicionais: nova tendência nas casas brasileiras suja menos e quase não ocupa espaço em casa

A engenharia aplicada ao cotidiano doméstico transforma hábitos antigos em experiências totalmente simplificadas

Magno Oliver - 06 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Inventando moda)

A configuração das residências brasileiras tem passado por uma mudança drástica na última década. Com a crescente verticalização das cidades e a redução da metragem quadrada de apartamentos e casas geminadas, o setor de arquitetura e design de interiores precisou se reinventar.

O desafio era claro: como manter a tradição cultural do churrasco em ambientes que não comportam estruturas de alvenaria ou equipamentos volumosos? A resposta surge com o avanço das churrasqueiras retráteis de parede, uma tendência que une engenharia mecânica e sofisticação estética.

Adeus, churrasqueiras tradicionais: nova tendência nas casas brasileiras suja menos e quase não ocupa espaço em casa

Engenharia Retrátil e Economia de Área:

Ao contrário dos modelos fixos que condenam metros preciosos da varanda ou do quintal, o modelo retrátil opera sob um sistema de dobradiças articuladas.

Quando fora de uso, o equipamento fica rente à parede, assemelhando-se a um painel discreto. Essa funcionalidade permite que áreas de serviço ou sacadas pequenas permaneçam livres para circulação no dia a dia, ativando o modo gourmet apenas no momento do preparo.

Redução de Resíduos e Limpeza Facilitada:

Um dos maiores entraves do churrasco tradicional é a sujeira acumulada e a dificuldade de higienização de grandes grelhas e nichos de carvão. As novas versões de parede são projetadas com materiais de baixa porosidade e sistemas de coleta de gordura mais eficientes.

O design inteligente impede que a fuligem se espalhe com facilidade pelo ambiente, tornando a manutenção pós-evento muito mais rápida e menos trabalhosa para o morador.

Veja mais detalhes:

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