Mistura de canela, alecrim e cravo: para que serve e por que é recomendado

Mistura com ingredientes naturais promete fortalecer os fios, reduzir a queda e estimular o crescimento de forma simples e econômica

Gabriel Dias - 06 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/IA)

Buscar cabelos mais fortes e com crescimento acelerado é um desejo comum, mas nem sempre exige produtos caros ou tratamentos complexos.

Em meio a tantas opções disponíveis, uma alternativa caseira vem ganhando espaço por prometer resultados práticos com ingredientes acessíveis.

A proposta é simples: potencializar um shampoo comum com elementos naturais conhecidos por seus benefícios ao couro cabeludo.

A combinação tem chamado a atenção, principalmente de quem busca reduzir a queda e estimular o crescimento dos fios de forma mais natural.

Ingredientes naturais ajudam a fortalecer os fios

A receita utiliza itens fáceis de encontrar, como canela, alecrim e cravo-da-índia. Esses ingredientes possuem propriedades estimulantes que favorecem a circulação sanguínea no couro cabeludo, fator essencial para o fortalecimento capilar.

Além disso, a presença de antioxidantes e compostos anti-inflamatórios contribui para manter o couro cabeludo saudável, criando um ambiente mais propício para o crescimento dos fios.

Aplicação simples pode trazer resultados progressivos

O preparo consiste em adicionar os ingredientes diretamente no shampoo e aguardar um período antes do uso, permitindo que os ativos sejam liberados. Esse processo potencializa a ação da mistura.

Durante a aplicação, a recomendação é massagear o couro cabeludo, o que ajuda na absorção dos componentes e estimula ainda mais a circulação.

Com o uso contínuo, muitas pessoas relatam redução da queda e melhora na aparência dos cabelos. Ainda assim, os resultados podem variar de acordo com cada organismo.

A alternativa caseira surge como uma opção econômica e prática para quem deseja cuidar dos fios sem recorrer a fórmulas industrializadas, aproveitando os benefícios de ingredientes naturais no dia a dia.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Giovanna Reginato (@reginatt.giovanna)

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