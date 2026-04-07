Confeiteira ensina técnica simples para deixar o bolo fofinho e perfeitamente nivelado

Um detalhe quase sempre ignorado no preparo pode fazer toda a diferença no resultado final e mudar de vez a aparência do bolo saído do forno

Layne Brito - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Quem costuma fazer bolo em casa sabe que, muitas vezes, a receita até dá certo no sabor, mas decepciona no visual. A massa cresce de forma irregular, cria aquela barriga no centro, racha por cima e sai do forno longe do acabamento que muita gente imagina ao pensar em um bolo bonito, fofinho e uniforme.

O que parece apenas um detalhe do forno ou da receita, na verdade, pode estar ligado a um hábito bastante comum e repetido quase no automático durante o preparo.

Segundo a técnica compartilhada por confeiteiros, o erro pode começar ainda antes de a massa ir para assar.

Isso porque muita gente tem o costume de untar toda a forma com manteiga e farinha, inclusive nas laterais, acreditando que isso vai facilitar na hora de desenformar.

No entanto, esse excesso de gordura nas bordas pode atrapalhar justamente o crescimento uniforme da massa.

Quando a lateral da forma fica muito escorregadia, o bolo perde apoio para subir de maneira equilibrada.

Em vez de crescer reto, a massa tende a se concentrar mais no centro, formando elevação, rachaduras e aquele aspecto arredondado que costuma exigir cortes depois de pronto.

O resultado é um bolo menos nivelado e, muitas vezes, com perda de massa na hora de ajustar o acabamento.

A orientação é simples: untar apenas a base da forma, usando um pouco de manteiga em um pedaço de papel-toalha, e deixar as laterais sem gordura.

Dessa forma, a massa consegue se apoiar nas bordas enquanto cresce, o que favorece um resultado mais reto, fofinho e uniforme ao sair do forno.

Além de melhorar a aparência, a técnica também ajuda a evitar desperdício, já que reduz a necessidade de cortar o topo do bolo para nivelar.

Para quem gosta de preparar bolos mais bonitos, seja para servir em casa ou caprichar na decoração, a mudança pode parecer pequena, mas faz bastante diferença no resultado final.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Eloisa Cola – Confeitaria (@eloisa.cola)

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