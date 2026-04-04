Bolo chocolatudo: receita é fácil e supera as opções disponíveis na padaria

Com massa fofinha, recheio intenso e preparo sem complicação, esse bolo de chocolate conquista pelo sabor e pela textura bem molhadinha

Layne Brito - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Não é preciso sair de casa nem gastar mais na padaria para comer um bolo de chocolate realmente marcante. Com ingredientes simples e um preparo direto, essa receita caseira entrega uma massa fofinha, um recheio encorpado e aquele resultado bem molhado que costuma fazer sucesso à primeira fatia.

O destaque está justamente no equilíbrio entre praticidade e sabor, já que o bolo fica intenso, cremoso e com cara de sobremesa feita para impressionar.

O recheio é o grande trunfo da receita. A combinação leva ingredientes clássicos, ganha consistência no fogo e ajuda a deixar o bolo ainda mais marcante.

Na montagem, o segredo está em não economizar na umidade, garantindo uma sobremesa macia, cremosa e cheia de sabor em cada pedaço.

Ingredientes da massa:

2 ovos

1/2 xícara de óleo

1 xícara de açúcar

1 xícara de chocolate em pó

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de água morna

1 colher de fermento em pó

Ingredientes do recheio:

2 latas de leite condensado

2 caixas de creme de leite

1 colher bem generosa de manteiga

1 xícara bem cheia de cacau em pó

Modo de preparo da massa:

Em um recipiente, misture os ovos, a água morna, o óleo e o açúcar. Acrescente o chocolate em pó e mexa bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, até a massa ficar uniforme. Se a massa estiver muito pesada, ajuste com um pouco mais de água e um pequeno fio de óleo. Por último, coloque o fermento e misture delicadamente. Leve ao forno preaquecido a 180 graus por 30 a 35 minutos.

Modo de preparo do recheio:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o cacau em pó. Misture tudo antes de levar ao fogo. Cozinhe até o creme ficar bem encorpado e cremoso.

Montagem:

Depois de assado, corte o bolo ao meio. Molhe a massa com leite integral, para deixar o bolo bem úmido. Espalhe o recheio sobre a primeira camada. Cubra com a outra parte do bolo. Finalize da forma que preferir.

No fim, a receita prova que não é preciso investir muito nem sair de casa para preparar um bolo de chocolate daqueles que realmente surpreendem.

Com massa macia, recheio cremoso e bastante sabor, a opção caseira se destaca justamente por unir praticidade e resultado, agradando quem busca uma sobremesa simples, mas com cara de feita para repetir.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Amanda Acácio (@amandaacacioo)

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