Bolo chocolatudo: receita é fácil e supera as opções disponíveis na padaria
Com massa fofinha, recheio intenso e preparo sem complicação, esse bolo de chocolate conquista pelo sabor e pela textura bem molhadinha
Não é preciso sair de casa nem gastar mais na padaria para comer um bolo de chocolate realmente marcante. Com ingredientes simples e um preparo direto, essa receita caseira entrega uma massa fofinha, um recheio encorpado e aquele resultado bem molhado que costuma fazer sucesso à primeira fatia.
O destaque está justamente no equilíbrio entre praticidade e sabor, já que o bolo fica intenso, cremoso e com cara de sobremesa feita para impressionar.
O recheio é o grande trunfo da receita. A combinação leva ingredientes clássicos, ganha consistência no fogo e ajuda a deixar o bolo ainda mais marcante.
Na montagem, o segredo está em não economizar na umidade, garantindo uma sobremesa macia, cremosa e cheia de sabor em cada pedaço.
Ingredientes da massa:
- 2 ovos
- 1/2 xícara de óleo
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de chocolate em pó
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de água morna
- 1 colher de fermento em pó
Ingredientes do recheio:
- 2 latas de leite condensado
- 2 caixas de creme de leite
- 1 colher bem generosa de manteiga
- 1 xícara bem cheia de cacau em pó
Modo de preparo da massa:
- Em um recipiente, misture os ovos, a água morna, o óleo e o açúcar.
- Acrescente o chocolate em pó e mexa bem.
- Adicione a farinha de trigo aos poucos, até a massa ficar uniforme.
- Se a massa estiver muito pesada, ajuste com um pouco mais de água e um pequeno fio de óleo.
- Por último, coloque o fermento e misture delicadamente.
- Leve ao forno preaquecido a 180 graus por 30 a 35 minutos.
Modo de preparo do recheio:
- Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o cacau em pó.
- Misture tudo antes de levar ao fogo.
- Cozinhe até o creme ficar bem encorpado e cremoso.
Montagem:
- Depois de assado, corte o bolo ao meio.
- Molhe a massa com leite integral, para deixar o bolo bem úmido.
- Espalhe o recheio sobre a primeira camada.
- Cubra com a outra parte do bolo.
- Finalize da forma que preferir.
No fim, a receita prova que não é preciso investir muito nem sair de casa para preparar um bolo de chocolate daqueles que realmente surpreendem.
Com massa macia, recheio cremoso e bastante sabor, a opção caseira se destaca justamente por unir praticidade e resultado, agradando quem busca uma sobremesa simples, mas com cara de feita para repetir.
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