Investigação revela esquema de venda de cocaína que movimentou R$ 60 milhões em Goiás

Além do estado, grupo atuava no Distrito Federal e São Paulo e utilizava estrutura sofisticada de lavagem de dinheiro

Davi Galvão Davi Galvão -
Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (07). (Foto: Divulgação/PC) COCAÍNA
Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (07). (Foto: Divulgação/PC)

Uma força-tarefa composta pelas polícias civis de Goiás e do Distrito Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (7), 15 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada no tráfico de cocaína.

As investigações das operações Monopólio e Divisor revelam que o grupo movimentou mais de R$ 60 milhões nos últimos quatro anos por meio de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro.

As equipes da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc/GO) e da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord/PCDF) realizam as buscas em cinco cidades diferentes.

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A ofensiva ocorre simultaneamente em Aparecida de Goiânia e Planaltina de Goiás, no Entorno do DF, além de Ceilândia, Estrutural e na capital paulista.

Movimentações milionárias e empresas de fachada

O monitoramento financeiro dos suspeitos expôs a magnitude do esquema. De acordo com a Polícia Civil, o líder da organização movimentou, sozinho, mais de R$ 12 milhões no período investigado.

Para ocultar a origem ilícita do capital, o grupo utilizava empresas de fachada; uma delas registrou um fluxo superior a R$ 14 milhões.

O objetivo da operação é, além de desestruturar o braço logístico do tráfico de cocaína entre o Sudeste e o Centro-Oeste, sufocar financeiramente a cúpula da organização.

Os presos e os materiais apreendidos serão encaminhados às sedes das especializadas para o prosseguimento das investigações e formalização das autuações.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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