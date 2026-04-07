Justiça passa a cancelar cartões de crédito e contas bancárias de quem está com esse tipo de dívida

Dívida ativa pode levar ao bloqueio judicial de valores e provocar restrições bancárias que afetam contas e cartões

Gustavo de Souza - 07 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Uma dívida com o poder público pode sair da cobrança comum e chegar a um ponto em que o impacto atinge diretamente a rotina financeira do devedor.

Quando o débito é inscrito em dívida ativa e passa a ser cobrado judicialmente, a Justiça pode bloquear valores em conta, o que compromete pagamentos, dificulta o uso do dinheiro e afeta o acesso a serviços bancários.

Embora não exista, de forma automática, o cancelamento literal de cartões ou o encerramento imediato de contas, o avanço da execução fiscal pode gerar efeitos que, na prática, se aproximam disso.

Com valores bloqueados e maior risco financeiro, o consumidor pode ter dificuldade para pagar faturas, manter limites e contratar novos produtos.

Nem toda conta atrasada termina em bloqueio judicial. O cenário muda quando a dívida é inscrita em dívida ativa, etapa que formaliza a cobrança de valores devidos aos cofres públicos e abre caminho para medidas mais duras.

Nessa fase, o caso pode avançar para a execução fiscal. A partir daí, o devedor pode enfrentar mecanismos judiciais voltados à localização e retenção de patrimônio.

Um dos principais instrumentos usados nesse processo é o Sisbajud, sistema que conecta o Judiciário às instituições financeiras. Por meio dele, magistrados podem localizar ativos e determinar o bloqueio de valores em contas, dentro dos limites da dívida.

Isso reduz a liberdade de movimentação financeira do devedor. Sem saldo disponível e com a situação agravada, bancos podem rever limites, restringir operações e tornar a conta menos funcional.

A legislação prevê que o devedor seja citado para pagar ou garantir a execução antes do avanço de medidas mais severas.

Por isso, acompanhar a situação fiscal e buscar negociação o quanto antes é a forma mais segura de evitar bloqueios e preservar o acesso ao crédito.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!