Motorista que fugiu após acidente que matou motociclista na Castelo Branco é presa
Condutora deixou o local sem prestar socorro e, além de homicídio, deve responder por omissão e fuga
Uma motorista foi presa na noite desta segunda-feira (07) após se envolver em um acidente que matou um motociclista na Avenida Castelo Branco, no Jardim Europa, em Goiânia.
O caso aconteceu por volta das 18h, quando a condutora de um Chevrolet Onix colidiu com uma motocicleta. Com o impacto, a vítima, um idoso de 75 anos, caiu na via e morreu ainda no local.
Logo após a batida, a motorista deixou a cena sem prestar socorro. Testemunhas relataram que outros motociclistas chegaram a tentar segui-la, mas ela conseguiu fugir.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e iniciou buscas com base nas características do veículo. Pouco tempo depois, o carro foi localizado nas proximidades da Avenida Milão, na mesma região.
A condutora foi abordada e encaminhada à Central Geral de Flagrantes. Aos policiais, ela afirmou que não percebeu que o motociclista havia caído, versão que será analisada durante a investigação.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, omissão de socorro e fuga do local do acidente. A Polícia Civil (PC) deve dar continuidade às apurações.
