Os signos que vão ser vingados e assistir à queda de quem agiu para tentar prejudicá-los

Depois de um período de tensão e silêncio, alguns nativos podem ver o jogo virar de forma surpreendente e reveladora

Layne Brito - 07 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Netflix)

Há momentos em que o universo parece assistir em silêncio. No entanto, para alguns signos, a sensação de injustiça pode estar perto do fim.

Após fases marcadas por decepções, traições e tentativas de sabotagem, certas energias começam a se reorganizar, trazendo à tona verdades que ficaram escondidas por muito tempo.

A astrologia aponta que alguns nativos podem viver um ciclo de virada, no qual não será necessário agir para provar nada.

Isso porque a própria vida pode se encarregar de mostrar quem errou, quem exagerou e quem tentou prejudicar pessoas que não mereciam passar por isso.

Mais do que vingança no sentido literal, o momento indica reparação, reconhecimento e, em alguns casos, a satisfação silenciosa de ver que ninguém escapa das consequências dos próprios atos.

Para esses signos, o maior retorno pode estar justamente em assistir, de longe, à queda de quem um dia tentou derrubá-los.

Os signos que podem viver essa virada são:

1. Escorpião

Intuitivo e intenso, Escorpião costuma perceber quando há falsidade no ar.

Depois de guardar muita coisa em silêncio, o signo pode presenciar revelações importantes envolvendo quem tentou manipulá-lo.

2. Capricórnio

Paciente e estratégico, Capricórnio raramente reage no impulso. Justamente por isso, tende a vencer no tempo certo.

Quem tentou atrapalhar seus planos pode acabar tropeçando no próprio excesso de ambição.

3.Câncer

Sensível, mas muito forte emocionalmente, Câncer sente profundamente as decepções.

Agora, pode observar a verdade vindo à tona e entender que sua dor não foi em vão.

4. Touro

Touro não esquece facilmente quando é ferido. Ainda assim, prefere manter a postura.

Nos próximos movimentos desse ciclo, pode ver a estabilidade se restabelecer enquanto quem agiu de má-fé perde força.

5. Aquário

Mesmo quando parece distante, Aquário enxerga mais do que demonstra.

O signo pode assistir a uma reviravolta marcante, especialmente em relações onde houve inveja, competição ou deslealdade.

No fim, a maior vitória pode não estar em revidar, mas em continuar de pé enquanto o tempo se encarrega do resto.

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